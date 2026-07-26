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Místo paragrafů si vybral pódium. Janek Ledecký pak udělal zásadní rozhodnutí i u vlastních dětí

Janek Ledecký
Janek LedeckýFoto: Profimedia.cz
Janek Ledecký
Janek LedeckýFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Oblíbeným zpěvákem se stal už jako frontman kapely Žentour, se kterou vydal šest alb. Nyní je v centru pozornosti především jeho dcera, sportovkyně Ester Ledecká. Autor muzikálů, hudebník a herec slaví šedesáté čtvrté narozeniny.

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Hity Promilujem celou noc a Všechno bude fajn, které Janek Ledecký nazpíval jako frontman skupiny Žentour, z něj před více než 30 lety udělaly idol tehdejších teenagerů. Zpěvák, skladatel a textař se v roce 1992 vydal na sólovou dráhu s albem Na ptáky jsme krátký. Dnes má na kontě i pár úspěšných muzikálů.

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Janek Ledecký slaví šedesáté čtvrté narozeniny, mimo jiné jako otec trojnásobné olympijské vítězky, snowboardistky a alpské lyžařky Ester Ledecké. Podívejte se do galerie na zásadní momenty jeho života.

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Dětství

Janek Ledecký
Janek LedeckýFoto: Profimedia.cz

Janek Ledecký se narodil 27. července 1962 v Praze.

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