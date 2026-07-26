Hity Promilujem celou noc a Všechno bude fajn, které Janek Ledecký nazpíval jako frontman skupiny Žentour, z něj před více než 30 lety udělaly idol tehdejších teenagerů. Zpěvák, skladatel a textař se v roce 1992 vydal na sólovou dráhu s albem Na ptáky jsme krátký. Dnes má na kontě i pár úspěšných muzikálů.
Místo paragrafů si vybral pódium. Janek Ledecký pak udělal zásadní rozhodnutí i u vlastních dětí
Oblíbeným zpěvákem se stal už jako frontman kapely Žentour, se kterou vydal šest alb. Nyní je v centru pozornosti především jeho dcera, sportovkyně Ester Ledecká. Autor muzikálů, hudebník a herec slaví šedesáté čtvrté narozeniny.
Janek Ledecký slaví šedesáté čtvrté narozeniny, mimo jiné jako otec trojnásobné olympijské vítězky, snowboardistky a alpské lyžařky Ester Ledecké. Podívejte se do galerie na zásadní momenty jeho života.
Dětství
Janek Ledecký se narodil 27. července 1962 v Praze.
Dětství
Janek Ledecký se narodil 27. července 1962 v Praze.
Vystudoval práva
Vystudoval práva a od devatenácti let začal hrát s kapelou Žentour, s níž natočil šest desek. Mezi jeho hity z té doby patří Utajený světadíl či Proklínám. Na sólovou kariéru se vydal ve třiceti letech.
Devadesátky na podiích
Devadesátky byly pro Ledeckého úspěšným desetiletím. Konečně se začal objevovat na pódiích velkých stadionů a fanynky mu ležely doslova u nohou. V roce 1999 měl premiéru jeho první úspěšný muzikál Hamlet, který byl v letech 2003 až 2004 několikrát uveden ve Spojených státech, od roku 2007 se hrál v Soulu a později také v Tokiu.
V roce 2012 uvedl Ledecký v Praze svou verzi Hamlet The Rock Opera, kterou připravil s americkým režisérem Robertem Johansonem a v níž hrál krále Claudia. Jeho Hamleta od roku 1999 v Česku, na Slovensku, v Koreji a Japonsku navštívilo téměř 1,3 milionu diváků.
Manželka ho do společnosti nedoprovázela
Manželka Ledeckého svého muže ze začátku vztahu do společnosti vůbec nedoprovázela. Jsou spolu přes 30 let a mají dvě děti. Dceru Ester a syna Jonáše. Poznali se při studiu práv.
Obě děti učil doma
Syn Jonáš i dcera Ester nechodili na klasickou základní školu. Ledecký obě své děti učil doma, protože ze školy vždy přišli nemocní. Z Ester Ledecké je dnes profesionální sportovkyně, která na zimních olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu získala dvě zlaté medaile.
Táta trenér
Zpěvák svou dceru, dvojnásobnou olympijskou vítězku v superobřím slalomu v alpském lyžování a v paralelním obřím slalomu na snowboardu, velmi podporuje a doprovází ji na tréninky a závody.
Táta fanoušek
Syn Jonáš se vydal na dráhu umělce a po studiu grafického designu se stal výtvarníkem a komiksovým kreslířem.
Vášnivý sportovec
Ledecký má dodnes blízký vztah ke sportu, především k tenisu. Vášnivý sportovec žije střídavě v Praze a ve Špindlerově Mlýně.
Na ptáky jsme krátký
K nejznámějším hitům Ledeckého patří Na ptáky jsme krátký, Pěkná, pěkná, pěkná, Budu všechno, co si budeš přát nebo i vánoční klasika Sliby se maj’ plnit o Vánocích. Jeho talent byl oceněný už v roce 1997, kdy obdržel cenu Zlatý Anděl přímo z rukou kytaristy Chrise Rey.
Noční proud
Noční proud je nejstarší živě vysílaná rozhlasová diskotéka v éteru českého rozhlasu, která každoročně udílela svoje výroční ceny od roku 2007. Janek Ledecký vyhrál před pěti lety v kategorii zpěvák, Karel Gott tehdy převzal ocenění za Událost roku.
Muzikál
Úspěch slavil Ledecký i s muzikálem o italském učenci Galileovi. V září 2016 měl na bratislavské Nové scéně premiéru Ledeckého muzikál Iago napsaný na motivy Shakespearova Othella. Později byl Iago uveden i v Praze. Na divadelní prkna se před třemi roky po 15 letech vrátil Galileo do Divadla Hybernia.
Kniha básniček pro děti
Kvůli pandemii musel zpěvák zrušit desítky divadelních představení a koncertů, a tak se začal věnovat novému oboru. Během karantény napsal knihu básniček pro děti s názvem Verše potrhlé, k níž syn Jonáš vytvořil ilustrace. Kniha vyšla minulý rok.
Vánoční turné
Posledních více než 20 let Ledecký s kapelou a tradičním M. Nostitz Quartetem absolvuje vánoční turné. Program tvoří skladby z desky Sliby se maj plnit o Vánocích i další písně. Své zatím poslední sólové studiové album Na konci duhy vydal zpěvák v roce 2015, 13. května 2022 vydal studiové album Symphonic.
Lenost
A jak to má Janek Ledecký s leností? „Víte, já tohle tak trochu musím říkat, protože jsem v životě nepotkal nikoho, kdo by byl pracovitější, férovější sám k sobě, cílevědomější a ochotný naplnit své cíle, než je naše Ester. Když máte vedle sebe někoho takového, připadáte si jako totální flákač,“ směje se. „Ester je takový můj motor, vlastně celé rodiny, vůbec jí občas nestíháme,“ řekl v podcastu Rozstřel na IDNES.tv.