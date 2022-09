Místo oslav nemocnice. Pyšnou princeznu v jejích 90 letech hospitalizovali

Herečka Alena Vránová kvůli potížím s pohyblivostí už delší dobu omezuje vycházky a radši se zdržuje doma. "Často padá, a proto takřka nevychází ze svého bytu," prozradil jeden ze sousedů pro deník Aha. Kvůli vážnému zranění, které trvá už od léta, kdy herečka upadla, byla teď umístěna do nemocnice na pražských Malvazinkách.

V průběhu léta herečka nešťastně upadla a zlomila si nohu. Ve vyšším věku stoupá riziko pádu a zlomenin, které se pak hojí déle a léčba je komplikovanější. Vránová má už delší dobu potíže s chůzí a není to poprvé, co svoje výročí takhle "oslavila" - před deseti lety na své osmdesátiny upadla na balkoně a zlomila si obě ruce, což ji naprosto odkázalo do péče opatrovatelů.

Tohoto roku slavila Vránová hned dvě jubilea: své devadesáté narozeniny a také 70 let od premiéry pohádkového filmu Pyšná princezna, ve kterém hrála hlavní roli princezny Krasomily. Její život ale pohádku moc nepřipomínal - dvakrát se rozvedla, přičemž bývalý manžel spisovatel Pavel Kohout ji za aféru s hereckým kolegou Vladimírem Rážem, který ztvárnil krále Miroslava, nepřímo zesměšnil v divadelní hře. Za toto gesto se po letech styděl, své bývalé manželce se omluvil ale teprve letos.

Milostný trojúhelník se řešil i na schůzích socialistických představitelů a Vránovou to stálo nejednu hereckou příležitost. Druhé manželství s Rážem nevydrželo jeho nevěry a nakonec se rozpadlo. Jejich jediná dcera Markéta se v pětapadesáti letech upila k smrti. Vránová se pak upnula na vnučku Terezu a své pravnuky. Před životem unikala do hereckých rolí a za svoje výkony obdržela dvě divadelní ceny Thálie.

O svém životě, který se s ní nijak nemazlil, napsala tento rok knihu s pomocí spisovatele Jakuba Horvátha. Pracovali na ni intenzivně několik měsíců. Název Alena Vránová… a díky za všechna ta moje nová rána odkazuje na film Díky za každé nové ráno podle scénáře Haliny Pawlowské z roku 1994, ve kterém ztvárnila maminku svérázné rodiny.

Kniha je už dostupná na pultech knihkupectví. Její křest byl naplánován na září, kvůli zdravotním komplikacím Vránové byl ale přeložen na listopad.