Ve zveřejněných materiálech týkajících se aktivit zesnulého podnikatele a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina se objevuje i zmínka o vazbě na Českou republiku. Dokumenty zmiňují jméno české Miss World 2023 Krystyny Pyszkové. Podle dostupných informací měly být v roce 2019 z Epsteinových finančních zdrojů řešeny letenky po Evropě, které se modelky týkaly.
Miss World Krystyna Pyszková promluvila o tom, proč je zmíněna v Epsteinových dokumentech
Krystyna Pyszková se objevila ve zveřejněných materiálech souvisejících s kauzou Jeffreyho Epsteina – v dokumentech se řeší letenky po Evropě z roku 2019, které měly být hrazené z jeho prostředků. Česká Miss World 2023 však odmítá, že by šlo o vědomou spolupráci, a tvrdí, že jakmile jí komunikace začala připadat podezřelá, nechala let zrušit.
Pyszková, která získala titul Miss Czech Republic v roce 2022 a o rok později se stala Miss World, je ve spisech spojována s komunikací ohledně několika palubních vstupenek. Jednalo se o trasu z Barcelony do Paříže a následně do Prahy. Samotná korespondence je ale podle zveřejněných podkladů místy nepřehledná, mimo jiné kvůli změnám letů. Zpočátku se hovoří o spojích společnosti Air France, později se objevují zmínky o nízkonákladovém dopravci Ryanair. Odesílatel zpráv je v dokumentech anonymizován a jeho identita zůstává začerněná. Čitelně je uvedeno pouze jméno Natalie Molotkovové, která působila jako PR manažerka společnosti American Express pro prémiové karty Centurion.
K celé věci se vyjádřila i samotná Krystyna Pyszková. „Během mé účasti na španělském svatebním fashion weeku před několika lety jsem byla oslovena s informací, že bych mohla být vhodnou kandidátkou na přehlídku v New Yorku. Na jejím základě jsem byla propojena s dalšími kontakty a řešila se možnost mé účasti na castingu v Paříži, včetně konkrétního termínu a času odletu,“ popsala pro deník Blesk.
Podle svých slov však brzy zbystřila. „V průběhu komunikace mi ale začal celý přístup protistrany připadat podezřelý a netransparentní. Kontakty jsem si proto důkladně prověřila a zjistila, že mé pochybnosti byly oprávněné. Let byl proto na moji žádost zrušen,“ zdůraznila.
Modelka zároveň upozornila na zkušenosti ze světa modelingu. „V modelingu se pohybuji od velmi mladého věku a jsem si vědoma toho, že zákulisí tohoto světa nemusí být vždy takové, jak se na první pohled jeví. O to větší důraz jsem vždy kladla na ověřování informací a práci výhradně s lidmi, kterým důvěřuji. S kolegyněmi jsme se v tomto směru vždy podporovaly a vzájemně se varovaly. Současně chci tímto upozornit na to, jak důležité je být v dnešním světě obezřetný, přistupovat ke věcem a příležitostem zdravě kriticky a chránit tak sebe i ostatní. To, co se dělo a bohužel i nadále děje, jednoznačně odsuzuji a myslím na všechny oběti,“ uvedla Pyszková.