5. 2. Dobromila
Miss World Krystyna Pyszková promluvila o tom, proč je zmíněna v Epsteinových dokumentech

Krystyna PyszkováFoto: Profimedia
Krystyna PyszkováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Jana Harmáčková
Kateřina PotyšováJana Harmáčková

Krystyna Pyszková se objevila ve zveřejněných materiálech souvisejících s kauzou Jeffreyho Epsteina – v dokumentech se řeší letenky po Evropě z roku 2019, které měly být hrazené z jeho prostředků. Česká Miss World 2023 však odmítá, že by šlo o vědomou spolupráci, a tvrdí, že jakmile jí komunikace začala připadat podezřelá, nechala let zrušit.

Ve zveřejněných materiálech týkajících se aktivit zesnulého podnikatele a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina se objevuje i zmínka o vazbě na Českou republiku. Dokumenty zmiňují jméno české Miss World 2023 Krystyny Pyszkové. Podle dostupných informací měly být v roce 2019 z Epsteinových finančních zdrojů řešeny letenky po Evropě, které se modelky týkaly.

Krystyna Pyszková
Krystyna Pyszková

Miss World Krystyna Pyszková je maminkou. Porod dcery utajila týden

Celebrity

Pyszková, která získala titul Miss Czech Republic v roce 2022 a o rok později se stala Miss World, je ve spisech spojována s komunikací ohledně několika palubních vstupenek. Jednalo se o trasu z Barcelony do Paříže a následně do Prahy. Samotná korespondence je ale podle zveřejněných podkladů místy nepřehledná, mimo jiné kvůli změnám letů. Zpočátku se hovoří o spojích společnosti Air France, později se objevují zmínky o nízkonákladovém dopravci Ryanair. Odesílatel zpráv je v dokumentech anonymizován a jeho identita zůstává začerněná. Čitelně je uvedeno pouze jméno Natalie Molotkovové, která působila jako PR manažerka společnosti American Express pro prémiové karty Centurion.

K celé věci se vyjádřila i samotná Krystyna Pyszková. „Během mé účasti na španělském svatebním fashion weeku před několika lety jsem byla oslovena s informací, že bych mohla být vhodnou kandidátkou na přehlídku v New Yorku. Na jejím základě jsem byla propojena s dalšími kontakty a řešila se možnost mé účasti na castingu v Paříži, včetně konkrétního termínu a času odletu,“ popsala pro deník Blesk.

Podle svých slov však brzy zbystřila. „V průběhu komunikace mi ale začal celý přístup protistrany připadat podezřelý a netransparentní. Kontakty jsem si proto důkladně prověřila a zjistila, že mé pochybnosti byly oprávněné. Let byl proto na moji žádost zrušen,“ zdůraznila.

Modelka zároveň upozornila na zkušenosti ze světa modelingu. „V modelingu se pohybuji od velmi mladého věku a jsem si vědoma toho, že zákulisí tohoto světa nemusí být vždy takové, jak se na první pohled jeví. O to větší důraz jsem vždy kladla na ověřování informací a práci výhradně s lidmi, kterým důvěřuji. S kolegyněmi jsme se v tomto směru vždy podporovaly a vzájemně se varovaly. Současně chci tímto upozornit na to, jak důležité je být v dnešním světě obezřetný, přistupovat ke věcem a příležitostem zdravě kriticky a chránit tak sebe i ostatní. To, co se dělo a bohužel i nadále děje, jednoznačně odsuzuji a myslím na všechny oběti,“ uvedla Pyszková.

VIDEO: XL modelky jsou populismus. Firmy se chtějí zalíbit, říká šéfka Miss Czech Republic

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Blesk.cz, iDnes.cz

Všechny štítky

