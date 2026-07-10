I když si atmosféru festivalu jak se patří užila, přiznává, že jakmile začnou prázdniny, táhne jí to z Prahy do přírody. Pobyt ve Varech byl tak pro Míšu spíše příjemným zpestřením a krátkou otočkou, protože srdce ji táhne na milovanou chalupu.
Míša Badinková zazářila na mole a prozradila, kde po rozchodu hledá lásku
V kolotoči filmového festivalu v Karlových Varech jsme zastihli i herečku Míšu Badinkovou. Tentokrát však nezářila na plátně, ale jako modelka na přehlídkovém mole, kde vynesla modely návrhářky Martiny Pipkové Loudové. Míša neskrývala nadšení z vydařené akce a podělila se s námi o své plány na léto, prozradila tajemství svého mladistvého vzhledu i to, jak to má po rozchodu s Janem Teplým s láskou.
I když si atmosféru festivalu jak se patří užila, přiznává, že jakmile začnou prázdniny, táhne jí to z Prahy do přírody. Pobyt ve Varech byl tak pro Míšu spíše příjemným zpestřením a krátkou otočkou, protože srdce ji táhne na milovanou chalupu.
„Raději jedu do přírody, kde se můžu nadechnout a trošku si od společenského života odpočinout,“ svěřila se herečka. Léto pro ni bude ve znamení rodiny. Čeká ji oslava na chalupě a čas strávený s dcerami Evelínou a Emílií.
Kromě rodinných setkání se také vydá na Slapy a pak už zamíří na dámskou jízdu do slunečného Chorvatska, kde se se sestrou plánuje věnovat face józe a celkové relaxaci.
Lásku hledá všude kolem
V osobním životě má Míša za sebou velkou změnu. Po téměř dvaceti letech se rozešla s hereckým kolegou Janem Teplým.
Na otázku, jestli je v jejím životě někdo nový, odpověděla s nadhledem: „Nová láska není. Hledám lásku v sobě a všude kolem a je jí hodně kolem.“
Nový vztah podle svých slov aktivně nehledá, zároveň se ale ničemu nebrání. Věří, že pokud má do jejího života někdo přijít, stane se to přirozeně.
Face jóga a ksichtíky
Herečka vypadá báječně, a tak nás zajímalo, jak se udržuje ve formě. Její recept je jasný: neinvazivní přístup a pravidelnost. Herečka nedá dopustit na face jógu a radiofrekvenční terapii, což jsou procedury, které pleť regenerují a vyživují velmi jemným způsobem.
„O praktikování face jógy se snažím ve volném čase, takže v autě nebo večer, když jdu spát, prostě kde je ta chvilka, tak si dělám různý mačkání a různý ksichtíky,“ prozradila s úsměvem. Ukazuje tak, že i v nabitém programu se dá najít pár minut jen pro sebe.
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