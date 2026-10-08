Začalo to nenápadně, ale situace se postupně stala velmi vážnou. Herec Miroslav Etzler popsal, že v té době, kdy jeho problémy začaly pil neuvěřitelné množství vody a prakticky celou noc trávil na toaletě. Pak se k tomu přidala zmatenost, která ho vyděsila až zpětně.
Miroslav Etzler byl na hranici kómatu. Kvůli cukrovce pil 12 litrů vody denně
Miroslav Etzler si před časem prošel velmi děsivou zkušeností. Když začal být zmatený, netušil, že za jeho stavem stojí extrémně vysoká hladina cukru v krvi. Herec později zjistil, že má cukrovku 2. typu, a podle svých slov byl dokonce na hranici upadnutí do kómatu. Diagnóza mu následně zásadně změnila životní styl a pomohla mu shodit zhruba třicet kilogramů.
„Začal jsem blábolit. Ptal jsem se kolegů, kde jak se dostanu domů, jakou tramvají mám jet na autobus, a oni mi říkali: ‚Vždyť seš ve Zlíně.‘ No a to bylo tím, že jsem měl strašně vysokou hladinu cukru v krvi. Pil jsem denně 10 nebo 12 litrů vody. Celou noc jsem čůral, ani jsem nespal, furt jsem jenom pil a čůral,“ popsal dramatické chvíle v pořadu Nadcast.
Na jeho stav nakonec upozornil lékař, který si všiml, že s Etzlerem není něco v pořádku, a poslal ho na krevní testy. Herec pak dostal telefonát ve chvíli, kdy byl v Ostravě a chystal se hrát představení se Simonou Stašovou.
„On mi volal do kavárny, kde jsem si objednal obrovský čokoládový dort a velký kapučíno a říkám mi, kde seš? A já říkám: ‚Já jsem v kavárně, objednal jsem si.‘ On říká: ‚Tak zavolej servírku, a ať to zase všechno odnese.‘ Zjistil, že mám velmi silnou cukrovku druhého typu. A vlastně to bylo už na hranici upadnutí do kómatu,“ uvedl Etzler.
Cukrovka 2. typu je chronické onemocnění, při kterém tělo nedokáže správně využívat inzulin a postupně nemusí vytvářet dostatek inzulinu pro udržení normální hladiny cukru v krvi. Mezi typické projevy nově vzniklého onemocnění patří právě velká žízeň a časté močení, někdy také úbytek hmotnosti. Při výrazně zvýšené hladině cukru může dojít k závažnému rozvratu organismu a bez léčby i k poruše vědomí.
Etzler následně radikálně změnil svůj životní styl. Z původních přibližně 116 kilogramů se postupně dostal na necelých devadesát. Přiznal přitom, že právě diagnóza ho donutila udělat změny, ke kterým se předtím sám nedokázal odhodlat. V jednom z rozhovorů dokonce označil cukrovku za „nejlepší dárek“ k šedesátým narozeninám, protože ho přiměla změnit životosprávu.
Dnes na svou zkušenost nahlíží s velkým respektem k lékařům, kteří mu pomohli. V srpnu 2026 dokonce uvedl, že mu zdravotníci dvakrát zachránili život – jednou při covidu a podruhé právě kvůli cukrovce. Jeho příběh tak ukazuje, že cukrovka nemusí dlouho dávat výrazné varovné signály, a když se objeví silná žízeň, časté močení nebo nevysvětlitelné změny zdravotního stavu, je důležité nechat si hladinu cukru zkontrolovat.