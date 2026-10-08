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Miroslav Etzler byl na hranici kómatu. Kvůli cukrovce pil 12 litrů vody denně

Miroslav Etzler
Miroslav Etzler
Miroslav Etzler
Etzler s Cibulkovou
Miroslav Etzler s dcerou
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10 fotografií
Miroslav Etzler |
Foto: GWUZD PAVEL
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Miroslav Etzler si před časem prošel velmi děsivou zkušeností. Když začal být zmatený, netušil, že za jeho stavem stojí extrémně vysoká hladina cukru v krvi. Herec později zjistil, že má cukrovku 2. typu, a podle svých slov byl dokonce na hranici upadnutí do kómatu. Diagnóza mu následně zásadně změnila životní styl a pomohla mu shodit zhruba třicet kilogramů.

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Začalo to nenápadně, ale situace se postupně stala velmi vážnou. Herec Miroslav Etzler popsal, že v té době, kdy jeho problémy začaly pil neuvěřitelné množství vody a prakticky celou noc trávil na toaletě. Pak se k tomu přidala zmatenost, která ho vyděsila až zpětně.

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„Začal jsem blábolit. Ptal jsem se kolegů, kde jak se dostanu domů, jakou tramvají mám jet na autobus, a oni mi říkali: ‚Vždyť seš ve Zlíně.‘ No a to bylo tím, že jsem měl strašně vysokou hladinu cukru v krvi. Pil jsem denně 10 nebo 12 litrů vody. Celou noc jsem čůral, ani jsem nespal, furt jsem jenom pil a čůral,“ popsal dramatické chvíle v pořadu Nadcast.

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Na jeho stav nakonec upozornil lékař, který si všiml, že s Etzlerem není něco v pořádku, a poslal ho na krevní testy. Herec pak dostal telefonát ve chvíli, kdy byl v Ostravě a chystal se hrát představení se Simonou Stašovou.

„On mi volal do kavárny, kde jsem si objednal obrovský čokoládový dort a velký kapučíno a říkám mi, kde seš? A já říkám: ‚Já jsem v kavárně, objednal jsem si.‘ On říká: ‚Tak zavolej servírku, a ať to zase všechno odnese.‘ Zjistil, že mám velmi silnou cukrovku druhého typu. A vlastně to bylo už na hranici upadnutí do kómatu,“ uvedl Etzler.

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Cukrovka 2. typu je chronické onemocnění, při kterém tělo nedokáže správně využívat inzulin a postupně nemusí vytvářet dostatek inzulinu pro udržení normální hladiny cukru v krvi. Mezi typické projevy nově vzniklého onemocnění patří právě velká žízeň a časté močení, někdy také úbytek hmotnosti. Při výrazně zvýšené hladině cukru může dojít k závažnému rozvratu organismu a bez léčby i k poruše vědomí.

Etzler následně radikálně změnil svůj životní styl. Z původních přibližně 116 kilogramů se postupně dostal na necelých devadesát. Přiznal přitom, že právě diagnóza ho donutila udělat změny, ke kterým se předtím sám nedokázal odhodlat. V jednom z rozhovorů dokonce označil cukrovku za „nejlepší dárek k šedesátým narozeninám, protože ho přiměla změnit životosprávu.

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Dnes na svou zkušenost nahlíží s velkým respektem k lékařům, kteří mu pomohli. V srpnu 2026 dokonce uvedl, že mu zdravotníci dvakrát zachránili život – jednou při covidu a podruhé právě kvůli cukrovce. Jeho příběh tak ukazuje, že cukrovka nemusí dlouho dávat výrazné varovné signály, a když se objeví silná žízeň, časté močení nebo nevysvětlitelné změny zdravotního stavu, je důležité nechat si hladinu cukru zkontrolovat.

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Zdroj: Nadcast

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