8. 1. Čestmír
Mirka van Gils Slavíková po děsivém pádu: Zlomený nos, tříštivá zlomenina a sedřená kůže

Mirka van Gils Slavíková
Mirka van Gils Slavíková
Mirka van Gils Slavíková
Mirka van Gils Slavíková
Petra Holakovská

Takový začátek nového roku si Mirka van Gils Slavíková opravdu nepředstavovala ani v nejhorším snu. Oblíbená česká cukrářka, blogerka a držitelka mezinárodních ocenění, která svými dorty a cukrářským uměním nadchla tisíce lidí, se při nešťastném pádu ze schodů vážně zranila. Následkem jsou zlomený nos, odřený obličej a poraněné zápěstí, které si vyžádalo sádru a několik dní klidu na lůžku.

Nečekaně dramatický vstup do nového roku se snaží brát Mirka s nadhledem sobě vlastním: „Trošku to bolí, ale hlava mi funguje a všechno je v pořádku. Mohlo to dopadnout hůř,“ uklidnila své fanoušky prostřednictvím videa, na kterém všechny vyděsila tím, jak sedřený má obličej. S vtipem a optimismem, který ji provází celou kariéru, ukázala svá četná zranění. „O všem vás budu informovat. Jakmile bude sádra dole, pustím se zase do videí a pošlu vám pozdrav,“ dodala.

Cukrářská legenda s růžovým nádechem

Mirka, jejíž poznávacím znamením jsou růžové vlasy, je v cukrářském světě ikonou. Nejenže pravidelně soutěží a sbírá ocenění doma i v zahraničí, kde prožila podstatnou část svého života, ale fanoušci si ji pamatují také z televizní soutěže Peče celá země, kde působila jako porotkyně. Její dorty nejsou jen sladkou pochoutkou – jsou malým uměleckým dílem. Jemné detaily, originální kombinace chutí a precizní zdobení jsou jejím poznávacím znamením.

Mirka van Gils Slavíková
Mirka do roku 2026 nevkročila šťastnou nohou...
Foto: Archiv Mirky van Gils Slavíkové, se souhlasem
Zlomenina, roztříštěné zápěstí a sedřená kůže

Neštěstí, které Mirku teď na nějakou dobu vyřadí z běžného provozu, se stalo při běžném domácím pádu. Mirka ale nezastírá, jak moc ji bolestivé zranění překvapilo. Přitom si dala jen jedno jediné maličké předsevzetí, kdy jejím přáním bylo, aby byl nový rok v klidu. Život jí ale hned následující ráno předložil vlastní plány „Hned první držkopád v novém roce,“ svěřila se cukrářka a přidala vysvětlení: „Sjela jsem schody, obličejem zabrzdila o sisalovou rohožku, zlomila si nos a roztříštila zápěstí. Trochu to bolí, nebudu si hrát na hrdinku, ale i takové momenty v životě máme,“ šokovala své věrné „cukroušky paní Mirka, kteří ji na oplátku zavalili vlnou vroucí podpory.

Mohlo to dopadnout hůř

A i když je teď Mirka celá bolavá a otřesená, už plánuje návrat do práce, natáčení videí a rozdávání inspirace. Musí jen počkat, než jí lékař dovolí sundat sádru. „Mohlo to dopadnout hůř,“ uzavřela s úsměvem.

Zdroje: Instagram Mirky Slavíkové

