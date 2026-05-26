Mirai Navrátil je otcem. Partnerka Sára porodila syna Jonatána, porod ale provázely komplikace

Mirai Navrátil
Foto: Petra Pícková
Mirai Navrátil
Mirai NavrátilFoto: Petra Pícková
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Mirai Navrátil a jeho partnerka Sára Slezáková se stali rodiči. Na svět přivítali syna Jonatána a zpěvák se radostnou novinkou pochlubil na sociálních sítích. Porod ale nakonec neproběhl úplně podle plánu a lékaři museli rychle zasáhnout. Všechno naštěstí dobře dopadlo a Mirai dojemně poděkoval nemocničnímu personálu.

Mirai Navrátil a jeho partnerka Sára Slezáková prožívají nejkrásnější životní novinku. Stali se rodiči a na sociálních sítích se poprvé pochlubili synem, který dostal jméno Jonatán. Zpěvák k fotografiím připojil jednoduchou, ale výmluvnou větu: „Jsme rodina.“

Radostný okamžik ale provázely i dramatické chvíle. Porod se podle Miraie zpočátku vyvíjel nadějně a zdálo se, že vše půjde přirozeně podle plánu. Pak ale nastal zlom a lékaři museli rychle zasáhnout. „Maminka statečně bojovala a už už to vypadalo, že půjde všechno podle plánu, ale rázem se Jonatánkovi nedařilo se dostat ven, tak se během pár minut na sále seběhl skvěle slazený tým a všechno dobře dopadlo. Moc děkujeme za ten překrásný život,“ napsal zpěvák a poděkoval nemocničnímu personálu.

O tom, že se s partnerkou těší na miminko, informoval veřejnost teprve před několika týdny. Příchod syna tak pro mnohé fanoušky přišel jako milé překvapení. Mirai a Sára spolu tvoří pár více než dva roky a zpěvák už dříve naznačoval, že vztah bere vážně.

„Klidně bych se ženil,“ řekl loni v listopadu. Zároveň tehdy dodal, že zásnuby ještě neproběhly, ale u něj prý člověk nikdy neví. „Zásnuby ještě neproběhly, ale u mě člověk nikdy neví, co mě napadne,“ uvedl tehdy s úsměvem.

Teď už mají doma mnohem větší životní závazek než prsten. Malý Jonatán z nich udělal rodinu a podle slov novopečeného tatínka je nejdůležitější, že i přes komplikace všechno dobře dopadlo.

Zdroj: Instagram Miraie Navrátila, Blesk.cz

