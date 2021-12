Zpěvák Mirai Navrátil končí ve StarDance. Leží doma s covidem

"Byl to několikaměsíční školní výlet s třídním učitelem Ebenem, který nás vytrhl z reality dnešních dní. Nedílnou součástí výletu byly bolavé kyčle, panika před každým přenosem, propocená nepraná trika a taky ruská ruleta kolem covidu. Ten je aktuálně všude a teď si šáhnul i na mě," podělil se zpěvák o své pocity na instagramovém profilu.

Pravidla soutěže zní jasně, dvě absence totiž znamenají konec, a Mirai je proto nucený StarDance opustit. "Zaplaťpánbůh jsem v podstatě bez příznaků, ale pravidla hry jsou daná a znamená to pro mě konec výletu, konec kapitoly zvané StarDance," sdílel na sociálních sítích.

Protože má průběh nemoci zatím mírný, o to více zpěváka mrzí, když ví, že ho zdraví nelimituje. "Je mi to hrozně líto hlavně kvůli vám, co jste nám fandili, prožívali to s námi a taky nás s Lenkou podrželi i v hodně krizových momentech."

Česká televize zpěvákovi popřála hodně sil a brzké uzdravení: "Mirai se úspěšně protančil do druhé půlky soutěže těsně před semifinále, jeho energie bude v tanečním kolektivu chybět. Zdraví všech je pro nás nejdůležitější, a proto mu přejeme co nejlehčí průběh, brzký návrat na scénu a na koncertní pódia."

