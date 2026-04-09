Přestože Agátě Hanychové nevyšlo mnoho vztahů, a to včetně těch s otci jejích dcer, snaží se s nimi, právě kvůli dětem, udržovat korektní vztahy. A zatímco s Jakubem Prachařem, otcem prostřední Mii, jim to vychází, s Jaromírem Soukupem, otcem nejmladší Rozárky, to stále drhne. A co nevidět se znovu potkají před soudem.
„Míra si volá s Prachařem, oba vědí, jak jsem hrozná,“ říká Hanychová, kterou čeká další soud se Soukupem
Agáta Hanychová má tři děti se třemi různými muži. S tatínky svých dcer má velmi rozdílné vztahy, a i když to vypadalo, že bude mít aspoň chvíli klid, prozradila, že ji čeká nový soud.
„S Jaromírem začínáme nový soud, kvůli Róze,“ přiznala v rozhovoru pro eXtra.cz s tím, že je jí jasné, že spory se zkrachovalým mediálním magnátem jen tak neskončí. „Tam to bude bohužel do osmnácti,“ povzdychla si influencerka. „S věkem… vystupují nové události, které jsem myslela, že se dají mezi rodiči uzavřít normálně, třeba školka… a nedají. Takže potřebuju podpis rodiče, takže se to bude muset zas řešit soudně,“ naznačila, čeho se spory týkají. Oprou v těchto situacích je jí její manžel Miroslav Dopita, se kterým má syna Kryšpína. Ten ale dle svých vlastních slov tahanice se Soukupem nijak intenzivně neprožívá. „Já se s tím moc netrápím. Já se s tím opravdu trápím jen okrajově. Neřeším to úplně na denní bázi, ani snad na týdenní, ani na měsíční. Řeším situace, který jsou reálný a v ten čas a v ten moment,“ říká Mirek.
Rozhodně to nevidí jako problém, který by jim měl s Hanychovou komplikovat manželství. „Věděl jsem, do čeho jdu… Co mě teda překvapilo, že to je až takhle vážný. Čekal jsem, že lidi mají soudnost, že mají čest… a nebudu to dál rozvíjet. Je to všechno už dávno za hranicí toho, co je normální,“ dodal znechuceně. Dopita respektuje i to, že se jeho žena veřejně hlásí k tomu, že by klidně strávila například vánoční svátky se všemi tatínky svých dětí. „Za mě by to takhle bylo v pořádku, ale asi to zatím tak nevypadá,“ myslí si Agáta. „Já bych přijala jakéhokoli svého expartnera s jeho partnerkou….já jako matka svých dcer bych přijala každého. Kdyby se najednou se mnou chtěl kámošit, tak u mě má dveře otevřené,“ doplnila v narážce na Soukupa.
Alespoň s Prachařem jim to, zdá se, klape. „Jakub je kámoš spíš s Mírou. Já když mám nějaký problém, tak to řeší kluci spolu, ty si normálně volají. Hlavně oni si s Mírou prostě zavolají, protože oba se mnou žili, takže oba vědí, jak jsem příšerná. Takže když já dostanu vztek, tak Jakub už to radši řeší s Mírou,“ přiznala, že s ní není lehké vyjít. Skvěle vychází nejen s exmanželem, ale i s jeho maminkou, svou bývalou tchyní, herečkou Danou Batulkovou. „Třeba s Jakubovou mámou Danou máme skvělý vztahy… Teď byla u nás odpoledne, bylo to skvělý. Takže tady tahle větev funguje,“ netají svou radost. „Róza jí říkala babičko, protože Mia jí říká babičko. A Dana si tam hrála s holkama třeba hodinu s oběma a tam je to v pořádku.“