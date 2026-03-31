Herečka Kristýna Leichtová bude potřetí maminkou. Radostnou novinku oznámila sérií vtipných snímků, které parodují styl fotografií ze slavných módních magazínů. Je na nich vidět, že herečka, která už má doma dcery Dorotku a Rozárku, je již ve vyšším stupni těhotenství. Rodina se rozroste jen pár měsíců potom, co herečka málem přišla o život kvůli mimoděložnímu těhotenství.
Minulý rok prožívala herečka Kristýna Leichtová jedno z nejtěžších období svého života. Mimoděložní těhotenství tehdy skončilo operací a ztrátou vejcovodu. O to větší radost nyní přináší zpráva, že je znovu těhotná a čeká třetí dítě.
O sourozence pro své dvě dcery se s partnerem Vojtěchem Štěpánkem snaží podle všeho už nějakou dobu. Jenže minulý pokus málem dopadl tragicky. O tom, co prožila, se herečka před pár týdny rozvyprávěla na svém profilu na Instagramu. „Prodělala jsem akutní operaci. Bylo to mimoděložní těhotenství,“ šokovala svým přiznáním maminka Dorotky a Rozárky. „Jednoho dne jsem si udělala těhotenský test. Za tři týdny jsem začala krvácet, přikládala jsme to začínajícímu potratu. Nechala jsem tělo pracovat tak, jak pracuje. Krvácení se zastavilo a všechno bylo v pořádku. Pak jsem začala opět krvácet, ale tak jako divně mimo cyklus,“ popsala nenápadný začátek velkého problému.
Jenže situace se velmi zkomplikovala a Leichtová začala trpět akutními bolestmi. Její starší dcera ji přemluvila k návštěvě nemocnice a herečka je přesvědčená, že jí tím zachránila život. „Protože jsme tam přijely a paní doktorka mi odhalila prasklý vejcovod. Měla jsem masivní krvácení do břicha, což je život ohrožující stav. Proběhla akutní operace laparoskopicky, při které se odstranil ten zárodek i ten vejcovod. S tím se dá v pohodě žít,“ zavtipkovala herečka. A jak se zdá, měla naprostou pravdu. Protože i s tímto omezením se jí povedlo znovu otěhotnět.
Ještě než se jejich rodina rozroste, snaží se partneři zrekonstruovat několik set let starou chalupu na Kokořínsku. A právě při práci na budoucím domově vznikly fotky, kterými Leichtová těhotenství oznámila. „Chaloupko, chaloupko, kdy nám otevřeš svá vrátka? Od příštího týdne nám začíná velká brigáda, abychom to do Velikonoc stihli. Podotýkám, že téměř s nulovým rozpočtem a zatím bez čističky," ukázala nedávno postup prací.