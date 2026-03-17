Jan Rosák v minulosti patřil mezi nejoblíbenější televizní osobnosti a diváci si ho jistě pamatují z pořadů jako Videostop, Magion nebo Riskuj. A i když je dnes jeho doménou zejména rozhlas, kde ostatně také svou kariéru začínal, žije velmi aktivně. „Hraju minimálně dvakrát týdně tenis a opravdu to nešidím, hraju s dobrými a většinou mladšími hráči,“ říká hrdě Rosák, pro kterého je ale nejdůležitější jeho rodina.
„Ministr kultury je všivák a klidně mu to řeknu do očí,“ říká rozhořčeně Jan Rosák
Televizní a rozhlasový moderátor Jan Rosák je i ve svých osmasedmdesáti letech velmi aktivní. Pracuje, sportuje a také velmi bedlivě sleduje politické dění, na které má zcela jasný názor.
Ostatně s manželkou jsou spolu už téměř padesát let. Recept na spokojené manželství je podle něj velmi jednoduchý. „Ptají se mě na to a rád to řeknu. Není to žádné velké tajemství, i když je asi obtížné se k tomu propracovat a pak to hlavně udržovat. Jednak máme stejný smysl pro humor, to je to základní, že se smějeme stejným věcem, potom máme stejný politický názor a kromě toho ovládáme umění kompromisu. A v podstatě se jeden druhému líbíme, aspoň ona to říká,“ směje se Rosák s tím, že pro něj je jeho žena stále velmi krásná.
„My si s manželkou říkáme, že máme krásný život. Přestěhovali jsme se do menšího domu, blíž k našim vnoučatům. Máme krásný domeček, předtím jsme měli velký dům, který byl postavený pro naše dcery a ještě pro maminku, to bylo 8+2, a manželka to všechno uklízela. A všichni už se odstěhovali, zbyli jsme tam jen my dva. Tak jsme se odstěhovali blíž k vnoučatům, která manželka neustále obstarává. Vozí je do školy, na kroužky a zase je vozí domů. Když přijede domů, tak je ještě světlo, zatímco když jsme byli v Mníšku, tak byla hluboká tma a ona měla najeto 150 kilometrů,“ popisuje Rosák jejich denní rutinu. „Teď jsme tak šťastní. Pořídili jsme si tři slepice a to je tak hezká povinnost, ráno musí někdo vstát a otevřít slepicím. A večer je to – už jsou slepice zavřené? Ne, tak já už jdu. A mezitím jsou tam tři vajíčka, to je nádhera,“ dodává se smíchem.
To, že je v posledních letech tak trochu stranou veřejného dění, neznamená, že ho nesleduje. Velmi vyhraněný názor má například na osobu současného ministra kultury, který za minulého režimu spolupracoval s tajnou policií a donášel na své okolí. „Rozesmálo mě, když prohlásil, že nebylo zbytí, že se to nedalo odmítnout. Zažil jsem na vlastní kůži, že se to dalo odmítnout. Navíc já jsem měl rodinu, on byl sám a bylo mu jednadvacet a dělal dělníka. Můj táta měl takový hustý hřeben, kterému říkal všivák, a vyčesávaly se s ním vši, a říkalo se tak taky darebákům. Já myslím, že ministr Klempíř je všivák a klidně mu to řeknu do očí,“ rozohnil se Rosák v podcastu Čestmíra Strakatého. Tam také zavzpomínal na dobu, kdy byl sám agenty osloven.
„Byla mi nabídnuta spolupráce. To bylo někdy v osmdesátých letech, když jsem si zažádal, jestli by mi povolili cestu do Švýcarska za bratrem. Oslovili mě dva agenti s tím, že chtěli vědět, jak to chodí v rozhlase a o čem se tam mluví,“ popsal Rosák, jehož bratr v roce 1968 opustil republiku. „Jak jsem to slyšel, tak jsem pochopil, že jsem se ocitl v nejsvízelnější situaci svého dosavadního života, že teď se to celé láme, a zpotil jsem se všude. Začal jsem švejkovat. V podstatě jsem to odmítl a bral jsem to tak, že jsem v podstatě skončil v rozhlase. Jen jsem čekal, kdy to přijde. Ale bylo to takové latentní, třeba když jsem chtěl přejít do oddělení Dobrého jitra, tak jsem zašel za šéfem a on mi řekl, ať si nedělám legraci, že tam má napsáno, že jsem odmítl jistou spolupráci,“ rozvyprávěl se moderátor, který pro kolaboraci Klempíře s režimem nemá absolutně žádné pochopení.