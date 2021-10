Adam Vojtěch slaví 35. narozeniny. Podívejte se na snímky z jeho soukromí

Politika

V letech 2013 až 2014 působil Adam Vojtěch jako právník ve společnosti MAFRA, poté se stal tajemníkem na Ministerstvu financí ČR. V letech 2012 až 2018 byl členem ODS. O členství v této straně přišel kvůli paktu s komunisty.

V roce 2014 mu předseda hnutí ANO Andrej Babiš nabídl místo na ministerstvu, kde se staral o peníze, které jdou do zdravotnictví. "Do zdravotnictví se snažím proniknout. Je jasné, že na ministerstvu zdravotnictví mě zrovna nezbožňují, ale problémy tam jsou a mělo by se na ně upozornit,“ svěřil se v roce 2014.

V říjnu 2017 byl zvolen jako nestraník za ANO poslancem a působil jako poradce předsedy Andreje Babiše pro zdravotnictví. 13. prosince 2017 byl prezidentem Milošem Zemanem jmenován ministrem zdravotnictví. Na začátku funkce řešil problémy s elektronickými recepty, o kterých se rozpovídal v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Těžké chvíle přišly v roce 2020, kdy Vojtěch musel řešit problémy spojené s pandemií covidu-19. Kvůli většímu počtu úmrtí a chybám během řešení otázek kolem koronaviru Vojtěch odstoupil z funkce ministra zdravotnictví 21. září 2020. Jeho nástupcem se stal epidemiolog Roman Prymula.

V únoru 2021 se spekulovalo o tom, že se Vojtěch stane velvyslancem ve Finsku. Jeho plánovaný odsun do Finska opozice komentovala s posměchem a neopomněla připomenout hesla hnutí ANO o zrušení takzvaných trafik.

Kvůli neúspěchům Romana Prymuly, Jana Blatného a Petra Arenbergera, kteří zastávali funkci ministra zdravotnictví po Vojtěchovi, Babiš uvedl, že se do úřadu vrátí Adam Vojtěch.

Po letošních volbách hodlá Vojtěch v politice skončit. "Skutečně to mám nastaveno tak, že tady budu do voleb. Nejsem ani na žádné kandidátce. Já jsem panu premiérovi sdělil, že nehodlám kandidovat. Mě práce ve zdravotnictví baví, ale politika je z mého pohledu prostředí, které není úplně pro mě. Tím neříkám, že je politika dobrá, či špatná, ale každý člověk se cítí dobře někde jinde. Politika není prostředí, kde bych chtěl trávit další roky. Necítím se v politice nejlépe. Ale nelituji této životní zkušenosti," vyjádřil se Vojtěch v nedávném rozhovoru.

Na svém profilu na sociální síti Instagram sdílí především pracovní snímky, občas však přidá i fotografie s manželkou či s pejskem Fidem. Na příspěvky z jeho osobního života se podívejte do naší grafiky.