Patřil k mimořádným talentům českého herectví, jenže vedle obdivuhodného nadání ho celý život pronásledovaly i vlastní slabosti. Diváci si Vladimíra Dlouhého dodnes spojují třeba s Petrem z Arabely nebo s mlynářem z pohádky S čerty nejsou žerty, za kulisami ale sváděl těžký boj s alkoholem a silným kuřáctvím. Jeho život nakonec ukončila rakovina, které podlehl v pouhých dvaapadesáti letech. O to tragičtější bylo, že nemoc přišla v době, kdy se zdálo, že po letech neklidu konečně našel vytoužené rodinné zázemí po boku herečky Petry Jungmanové a jejich malých dvojčat.
Milovaný Petr z Arabely podlehl démonům závislosti. Vladimír Dlouhý podlehl rakovině krátce poté, co se stal otcem
Narodil se v červnu 1958 v Praze a nic nenasvědčovalo tomu, že z živého kluka z hlavního města vyroste jedna z nejvýraznějších hereckých osobností své generace. Jeho cesta před kameru přitom začala úplnou náhodou. Když chodil do šesté třídy, všimla si ho ve škole pomocná režisérka a nabídla mu příležitost, která mu změnila život. Už ve dvanácti letech pak ohromil ve filmu Už zase skáču přes kaluže, kde ztvárnil chlapce postiženého obrnou. Bylo zřejmé, že má výjimečný dar. Z dětského herce se brzy stal oblíbenec publika i filmařů, kteří oceňovali jeho přirozený projev. V osmdesátých letech pak jeho hvězda zářila naplno a výrazně se zapsal do televizní i filmové historie.
Zatímco pracovní úspěchy přibývaly, v osobním životě se začaly stále víc ozývat následky nezdravého životního stylu. Už jako mladý muž trpěl silnými bolestmi způsobenými žaludečními vředy. S odstupem času herec vzpomínal, že mu lékaři tehdy na nepříjemné křeče dokonce doporučovali pivo. To se postupně stalo běžnou součástí jeho dnů a spolu s ním i velké množství cigaret. Jeho nejbližší, včetně mladšího bratra Michala, se ho snažili přimět ke změně, ale závislost byla silnější.
Zlom přišel až v roce 2001. Během natáčení se sblížil s herečkou Petrou Jungmanovou, která byla o třináct let mladší. Když si oba vyřešili své předchozí vztahy, začali budovat společný život. V roce 2006 se jim narodili synové Jan a Jiří a o dva roky později svůj vztah stvrdili svatbou. Právě ve chvíli, kdy se zdálo, že Vladimír Dlouhý našel klid, lásku i pevné rodinné zázemí, přišla krutá rána.
Lékaři mu diagnostikovali zhoubný nádor žaludku. Následný boj s nemocí však komplikovalo i to, že se herec jen velmi těžko vzdával svých dlouholetých návyků. Navzdory varováním doktorů i obavám manželky nedokázal úplně přestat s pitím ani kouřením. Poslední měsíce tak byly pro celou rodinu mimořádně náročné. Petra Jungmanová se o něj doma starala s obrovským nasazením, přesto jeho organismus dál slábl. Vladimír Dlouhý zemřel v červnu 2010. Jeho odkaz ale nezmizel — i v jeho synech je dnes vidět pokračování slavného hereckého jména, protože oba úspěšně kráčejí v otcových stopách.