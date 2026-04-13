Na první pohled to mohlo vypadat jako velká osudová láska. A svým způsobem také byla, jen ne tak, jak by si oba na začátku představovali. Oba pocházeli z dobře situovaných pražských rodin, ale ani jeden z nich nezažil bezstarostné dětství. Zázvorková měla blízký vztah k otci, architektovi Janu Zázvorkovi, s matkou si však nikdy příliš nerozuměla. „S tatínkem neměla šťastný vztah, a tak se mstila na mně. Jednou mi řekla: Nejsi ani stín mé krásy!“ vzpomínala herečka. Přestože nezdědila matčinu krásu, vynikala silnou osobností a výrazným temperamentem, který ji provázel celý život.
Milovali se, ale zničili vlastní rodinu. Temný příběh Zázvorkové a Kopeckého skončil tragédií jejich dcery
Manželství dvou výrazných osobností českého herectví, které si publikum dodnes spojuje především s komediální lehkostí, trvalo jen krátce. Stella Zázvorková a Miloš Kopecký spolu sice vydrželi pouhý rok, jejich životy se ale protnuly mnohem hlubším způsobem – skrze práci, přátelství i tragédii, která je poznamenala navždy.
Ani Kopeckého dětství nebylo jednoduché. Osud jeho židovské matky, která zahynula v Osvětimi, se do jeho života bolestně otiskl. Jeho otec se s ní rozvedl ještě před válkou, aby ochránil sebe i své podnikání, ale tragédii to nezabránilo.
K oltáři na invalidním vozíku
Jejich cesty se protnuly na divadelní scéně Větrník, kterou Zázvorková spoluzakládala během války. Právě tam vznikl vztah, který vedl až ke svatbě – netradiční, lehce recesistické a plné humoru, který byl oběma vlastní. Ženich tehdy přivezl nevěstu k oltáři na invalidním vozíku, což byl odkaz na jejich společné divadelní vystoupení. Ke sňatku je vedl i praktický důvod – Zázvorková byla v té době těhotná.
Manželství ale dlouho nevydrželo. Kopecký byl známý svým vztahem k ženám a věrnost pro něj nebyla silnou stránkou. Sám to s nadsázkou glosoval slovy: „Spát s vlastní ženou je incest – vždyť je to příbuzná,“ říkával. Zázvorková, která nikdy nebyla typem ženy, jež by mlčky přihlížela, jeho chování nehodlala tolerovat. Krátce po narození dcery Jany a zhruba rok po svatbě se jejich cesty rozešly.
Rozvod nesla výrazně hůř právě Zázvorková. Už nikdy se nevdala a žádný další oficiální partner se po jejím boku neobjevil. „Miloš mě poznamenal rukou mistra – jako housle. Nemohla jsem pak už patřit nikomu jinému,“ svěřila se později. Kopecký naopak zůstal i přes své psychické potíže aktivní a během života se oženil ještě třikrát.
Největší dopad měl jejich rozchod na dceru Janu. Oba rodiče byli pracovně vytížení a dívce se nedostávalo potřebné pozornosti. V kombinaci s křehkou psychikou to vedlo k opakovaným pokusům o sebevraždu, které byly zpočátku spíše voláním o pomoc. Jeden z nich však skončil tragicky. V patnácti letech Jana pustila plyn ze sporáku. Osudnou shodou okolností se Zázvorková zdržela před domem v rozhovoru s Natašou Gollovou a přišla domů pozdě. Přivolaná pomoc už nedokázala nic změnit.
Tato událost herečku hluboce zasáhla, ale nepoložila ji. „Miloš Kopecký byl velice zvláštní etapou mého života, která skončila smutným odchodem naší dcery. Oba je mám ukryté v sobě ve zvláštní kazetě, kterou málokdy otevírám,“ řekla později.
Přesto oba pokračovali ve své kariéře a rozdávali radost divákům. Dokonce se několikrát objevili společně před kamerou. Nejznámějším jejich společným filmem zůstává komedie Zítra to roztočíme, drahoušku…!, kde ztvárnili manželský pár zapletený do sousedských sporů. Zajímavostí je, že filmaři využili i jejich skutečné svatební fotografie jako rekvizity.