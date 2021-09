Papež František či korejský zpěvák. Rekordmani získali milion fanoušků za pár hodin

Instagram patří už několik let mezi nejoblíbenější aplikace. To vědí i slavné osobnosti, které se k platformě postupně připojují, čímž neoficiálně spustily soutěž o to, kdo nejrychleji dosáhne milionu sledujících. Možná vás překvapí, že mezi rekordmany se zařadil herec Rupert Grint, princ Harry, a dokonce i papež František.