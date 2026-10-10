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Milion dolů a kupec se našel. Vémola prodal své milované černé "Géčko"

Karlos Vémola
Karlos Vémola, Vémoland
Snímky z oslavy 38. narozenin Karlose Vémoly v jeho Vémolandu, 2023
Karlos Vémola
Karlos Vémola
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27 fotografií
Karlos Vémola se zbavuje části svého luxusního vozového parku a po prodeji ikonického černého Géčka už přemýšlí, čím ho nahradí tak, aby se do nového auta vešla celá jeho početná rodina. |
Foto: Profimedia – Imago sportfotodienst / Nordphoto / Prihoda
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Karlos Vémola dělá v garáži velký průvan. Jedno z jeho nejvýraznějších aut, černý Mercedes-AMG G 63, už změnilo majitele a další luxusní vozy mohou následovat. MMA zápasník přitom přiznává, že loučení s autem, se kterým má spojenou velkou část posledních let, nebylo úplně jednoduché. Prázdné místo ale dlouho zůstat nemá. Vémola už přemýšlí nad tím, co si nechá dovézt z Dubaje.

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Známý bijec začal část svého vozového parku nabízet už v létě. Za černý Mercedes třídy G tehdy chtěl téměř 4,5 milionu korun, později ale cenu kvůli slabšímu zájmu výrazně snížil. Nakonec se kupec našel a bojovník se s prodejem pochlubil na sociálních sítích.

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Radost však podle něj střídá nostalgie. „Včera se prodalo moje černé monstrózní Géčko. Většinou mají lidé radost, když se prodá auto, mně je to docela líto, protože jsem s tím autem strávil kus života,“ svěřil se fanouškům.

Dlouhé truchlení ale zřejmě nehrozí. Vémola už totiž plánuje další přírůstek. „Někdo řeší nový start novým tetováním a já ho asi vyřeším novým autem,“ dodal.

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Jeho Mercedes-AMG G 63 z roku 2021 nebyl zrovna autem, které by na silnici splynulo s davem. Vůz měl rozšířenou karoserii, třiadvacetipalcová kola, přídavná světla na střeše i prvky s Vémolovými iniciálami. Na tachometru měl přes 262 tisíc kilometrů, přesto za něj zápasník původně žádal částku v řádu několika milionů.

Karlos Vémola, Vémoland
Černý Mercedes-AMG G 63 patřil k nejvýraznějším autům Karlose Vémoly, který si jej nechal upravit podle svého vkusu a během let s ním najel přes 262 tisíc kilometrů.
Foto: Aktuálně.cz – Viet Tran

Na řadě je bílé Géčko

Prodejem černého Mercedesu ale změny v jeho garáži nekončí. Zájemci se podle Vémoly ozvali také na bílé Géčko, které dříve používala Lela. „Na bílé Géčko mám dva zájemce, takže si myslím, že tenhle týden půjde také do světa. Zůstává mi už jen tenhle bavoráček, kdyby o něj někdo měl zájem,“ pokračoval.

Tím „bavoráčkem myslí BMW X7, které nyní používá jako běžné auto. Ani to si ale zřejmě nemusí být místem v jeho garáži jisté. Vémola naznačil, že by rád začal znovu s něčím výraznějším a osobitějším.

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Nové auto musí pojmout celou rodinu

Tentokrát ale při výběru nebude rozhodovat jen výkon a vzhled. Vémola řeší také praktičtější stránku věci, protože potřebuje vůz, do kterého se vejde jeho početná rodina.

„Mám rád pořádná, silná auta, která mají vlastní rukopis. Přemýšlím znovu o Géčku, ale o tom větším, nebo o GLS ve stylu Maybachu, protože je sedmimístné a dal bych do něj děti. Líbí se mi Mercedes třídy S, ale tam bych všech svých pět dětí neposkládal,“ vysvětlil.

Nový vůz si chce podle svých slov nechat přivézt z Dubaje. O radu se obrátil i na své sledující, kterým dal možnost přidávat vlastní tipy. Autor návrhu, který ho zaujme nejvíc, má od Vémoly získat odměnu.

Karlos Vémola
Karlos Vémola
Karlos Vémola
Karlos Vémola
Zobrazit
27 fotografií

Jestli tedy po černém a možná i bílém Géčku zmizí z jeho garáže také BMW X7, zatím není jisté. Jedno je ale zřejmé: Vémola se nehodlá spokojit s nenápadným rodinným autem. Nový vůz má být dost velký pro děti, dost silný pro něj a především dost výrazný na to, aby odpovídal jeho stylu.

VIDEO: Vémola a jeho kumpáni. Do jakých kauz českého byznysu jsou zapletení

Osmý díl autorského podcastu Michaela Mareše a Pavla P. Novotného rozebírá temná zákoutí obchodních vazeb a výpomocí nejznámějšího českého MMA bojovníka. Karel "Karlos" Vémola, obviněný s pašování velkého množství kokainu, má vedle Ivo Rittiga blízko například ke spoluobviněnému Antonínu Beckovi staršímu. To je velmi barvitá "světská" postava tuzemského byznysu, kterou potkáte v miliardových kauzách typu Karsit či Fair Credit. Na to všechno jsme se zaměřili v novém díle Mouchy na zdi. | Video: Michael Mareš, Pavel Novotný

Zdroj: Instagram Karlose Vémoly

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