Milenky, alkohol, skandály. Nakonec se ale režisér Filip Renč dokázal usadit

Víno, ženy a film, tak by se dal charakterizovat někdejší život režiséra Filipa Renče. Když pracoval na pokračování seriálu Sanitka, přiznal, že si každý natáčecí den dopřál lahev vína. Tvorba seriálu přitom trvala dlouhých 171 dní. "A co, vždyť je to ovoce," zlehčoval v jednom z rozhovorů.

Na střípky ze života úspěšného režiséra, který 17. srpna oslaví 57. narozeniny, se podívejte do naší galerie.