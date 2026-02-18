Nebyl to muž, který by na první pohled ohromoval klasickou krásou. Přesto měl něco, co publikum přitahovalo téměř magneticky – vysokou postavu, ironický humor a talent, který z něj udělal jednu z největších hvězd československého filmu první republiky. Život Hugo Haas se však nikdy nedal popsat jen jako kariéra slavného herce. Byl to příběh bonvivána, emigranta, člověka vykořeněného dějinami i vlastním osudem.
Miláček první republiky, kterému válka vzala domov i klid. Hugo Haas zemřel kvůli banální večeři
Hvězda první republiky, bonviván a muž s nezaměnitelným suchým humorem. Život Hugo Haas připomínal filmový scénář plný slávy, vášnivých lásek i bolestných ztrát. Válka ho připravila o domov i rodinu, přesto dokázal začít znovu a uspět v Hollywoodu. Nakonec ho ale stále silněji táhla střední Evropa — a osud mu připravil tragický konec, který působí až neuvěřitelně banálně.
Bonviván s přezdívkami pro všechny
V době své největší slávy si Haas užíval života naplno. Miloval společnost, večírky, bary i ženy — těch měl podle vyprávění tolik, že pro ně raději používal univerzální oslovení „Titinka“, aby si nespletl jména. Jednou z těchto žen byla i slavná herečka Adina Mandlová, která později ve svých pamětech popsala i odvrácenou stránku vztahu. „Hugo byl nesmírně nadaný a výtečný herec a velká osobnost, jenže se flákal po barech, mnohdy přicházel domů opilý a někdy jsem ho tři dny neviděla…“, uvedla Adina Mandlová. Mandlová otevřeně mluvila také o Haasově závislosti: „Kromě toho tajně šňupal kokain a často měl záchvaty beznaděje a omrzelosti, když droga přestala účinkovat.“ Jeho bouřlivý životní styl se promítal i do financí. Jak sama vzpomínala, často musela platit nájem i chod domácnosti ze svého.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Hříchy první republiky: Mandlová, Haas i Baarová podlehli kouzlu kokainu. Nebyli sami
Láska jménem Bibi a stín války
Osudovou ženou se stala až baronesa Maria „Bibi“ Bibikoff, jediná „Titinka“, kterou si Haas vzal. Byla o šestnáct let mladší a jejich svatba proběhla symbolicky v předvečer mnichovské dohody. Pod srdcem už nosila syna Ivana – a právě tehdy začala tragická etapa hereckého života.
Kvůli židovským kořenům dostal Haas zákaz účinkovat. Nechtěl ale těhotnou a nemocnou manželku zatěžovat, a tak každý večer předstíral, že jde hrát. Místo toho bloumal ulicemi a přemýšlel, co bude dál. Ironií osudu byl zákaz hraní vyhlášen ještě před okupací — a z milovaného Národního divadla ho vykázali vlastní krajané. Omluvil se mu prý jen režisér Karel Dostal. Situace se rychle vyostřovala. Když po něm v baru střílel opilý německý důstojník, pochopil, že není čas čekat.
Rodina plánovala emigraci dlouho a váhavě. Někteří členové se vrátili do Brna, aniž tušili, že je vidí naposledy. V emigraci se Haas později od Jana Masaryka dozvěděl, že jeho otec i bratr, skladatel Pavel Haas, zahynuli v koncentračním táboře.
Útěk a bolestné odloučení
Emigrace byla dramatická. Iniciativu převzala Bibi, která doslova vyběhala potřebná povolení. Záminkou byla návštěva tety ve Francii. Nejbolestnější rozhodnutí však teprve přišlo — pětitýdenního syna Ivana, nemocného žloutenkou, museli nechat v Čechách s tím, že se pro něj brzy vrátí. Nevrátili. Válka je oddělila na dlouhých sedm let. Ivan vyrůstal u příbuzných a teprve po válce, v roce 1946, se rodiče se synem znovu setkali ve Spojených státech.
Hollywood: úspěch bez domova
V Americe musel Haas začít úplně od nuly. Naučil se anglicky, prosadil se na Broadwayi a později i v Hollywoodu. Nejen hrál — psal scénáře, produkoval nízkorozpočtové filmy a hledal cestu, jak si zachovat tvůrčí svobodu. Mezi jeho známé snímky patřil film Pick-up, inspirovaný románem Josefa Kopty. Jedna z dnes už legendárních historek se váže k tehdy neznámé mladé herečce, která přišla na konkurz — byla jí Marilyn Monroe. Podle vzpomínek Bibi Haasové dorazila jen v kožichu. „Byla blbá… Ale tak zle to zase nemyslím. V jádru to byla milá holka, která dovedla být i docela vtipná,“ uvedla Bibi Haasová ve vzpomínkách. Haas tehdy prý poznamenal, že z ní podle něj nikdy hvězda nebude.
Rozvod, který nic nezměnil
Navzdory silnému poutu se Haasovi v roce 1952 rozvedli. Bibi ale později přiznala, že s ním nebylo jednoduché žít: „Pokud dělal, tak to s ním docela šlo. Ale když nic neměl, tak byl, jak se říká česky, nasranej.“ Přesto spolu zůstali v kontaktu a nakonec se usadili ve Vídni. Hollywoodský úspěch totiž nedokázal přehlušit stesk po domově. Haas miloval Prahu a její divadelní atmosféru, ale do komunistického Československa se vrátit neodvážil. Ve Vídni proto chodil na nádraží a pozoroval vlaky směřující do Brna – jako by hledal spojení s minulostí, kterou už nemohl žít.
Poslední návrat a tragický konec
V roce 1963 navštívil Prahu jako host oslav 80. výročí Národního divadla. Odjížděl dojatý: „Odcházím se srdcem tak plným lásky a přátelství, že se přímo těším, až zase přijedu,“ uvedl Haas v projevu při návštěvě Prahy v roce 1963. Slíbený návrat už ale nepřišel. Dne 1. prosince 1968 si ve Vídni dal vařit vajíčka a šel si zdřímnout. Voda se vyvařila, kuchyň zaplnil štiplavý kouř a herec, trpící silným astmatem, se udusil. Banální nehoda ukončila život jednoho z nejvýraznějších českých herců 20. století.
Tragédie tím neskončila. O rok později zemřel i jeho syn Ivan — po chybě personálu při dialýze v New Yorku. Bibi Haasová přežila svého syna o čtyřicet let.