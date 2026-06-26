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Mikýř skončil v nemocnici s vážnou diagnózou. Když slyšel možnou příčinu, začal se bránit

Martin Mikyska
Martin MikyskaFoto: HerminaPress
Martin Mikyska
Martin MikyskaFoto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Martin Mikyska alias Mikýř se po hospitalizaci se zánětem slinivky vrátil k tomu, co jeho potížím předcházelo. Lékaři mu naznačili možnou příčinu, sám influencer ale dodnes říká, že jasnou odpověď nemá.

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Když Martin Mikyska, kterého většina lidí zná jako Mikýře, skončil v nemocnici, fanoušky tím pořádně zaskočil. Oblíbený influencer a vítěz Survivora se později dozvěděl vážnou diagnózu. Až několik týdnů po propuštění ale poprvé otevřeně popsal, co jeho hospitalizaci předcházelo i jak lékaři hledali příčinu jeho potíží.

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Zpočátku prý přitom vůbec nečekal, že by mohlo jít o něco vážného. „Já jsem si nejdřív myslel, že jsou to buďto zaražený prdíky, nebo slepák,“ přiznal Mikýř. Situace se ale začala rychle zhoršovat ve chvíli, kdy se k bolestem přidaly i potíže s ledvinami. „Začal jsem mít problém stát rovně, a tak jsme odjeli do nemocnice,“ popsal.

Po příjezdu do nemocnice ho lékaři okamžitě poslali na ultrazvuk. Aby se mu alespoň trochu ulevilo, dostal také kapačku. Ta podle jeho slov zabrala tak rychle, že na chvíli nabyl dojmu, že má nejhorší za sebou. „Najednou mi bylo skvěle a říkal jsem si, že už je to asi dobrý,“ uvedl jeden z nejznámějších českých influencerů.

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Jenže vyšetření ukázala něco jiného. Lékaři mu diagnostikovali zánět slinivky a Mikýř musel zůstat několik dní v nemocnici. Během hospitalizace pak přišel i moment, který ho překvapil snad ještě víc než samotná diagnóza. „Přišla velká vizita a jeden z doktorů říká: ‚Víte, z čeho to máte?‘ A já říkám: ‚Nevím.‘ A on: ‚Z alkoholu!‘“ vyprávěl.

Takové vysvětlení ho podle jeho slov zaskočilo. Mikyska se totiž bránil tím, že nepatří mezi lidi, kteří by alkoholu výrazně holdovali. „Nechlastal jsem víc než posledních třicet let a navíc si rozhodně nemyslím, že je to vysoká úroveň,“ reagoval na verdikt lékaře.

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Sám pak nabídl ještě jednu možnost. Přemýšlel, zda za problémy nemohla stát jeho dlouhodobá závislost na nikotinových sáčcích. Tuto variantu ale lékař jako hlavní příčinu odmítl. Jasnou odpověď tak podle Mikýře nakonec nedostal. „Takže vlastně doteď nevím, z čeho to bylo,“ dodal.

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Zdroj: DVTV, Instagram Martina Mikysky

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