Catwoman Michelle Pfeiffer odhalila pohled do zákulisí Batmana

Scénář, který Michelle našla při procházení starých věcí, byl původně označen jako Batman II. Růžové desky ukrývaly pracovní text pro roli Catwoman. K tomuto snímku pak na síti s humorem dodala: "Oh, a všechno nejlepší, Michaele Keatone! MEOW."

Scénář také odhalil několik dialogů, které se nakonec do filmu nedostaly. Jeden z nich obsahoval zmínku o Batmanovi jako o "křižákovi v kápi", což by bylo poprvé od 60. let, kdy by tato přezdívka zazněla ve filmu o tomto hrdinovi. Tento detail ukazuje, jak mohl film vypadat v raných fázích vývoje.

Michelle Pfeiffer svou roli Catwoman ztvárnila s takovou energií a vášní, že její výkon dodnes patří k nejlepším zobrazením této postavy. Její proměna z nenápadné sekretářky Seliny Kyle v sebevědomou a nebezpečnou Catwoman byla fascinující a dodala filmu neuvěřitelnou hloubku. Kritici i fanoušci její výkon ocenili, a postava se tak stala ikonickou součástí kinematografie.

Hereččina vzpomínka na film vzbudila nadšení nejen mezi fanoušky, ale i mezi slavnými kolegy. Evangeline Lilly, známá ze Ztracených, v komentáři na Instagramu napsala: "Kdybych hrála tak ikonickou a šíleně skvělou verzi Catwoman, mluvila bych o tom pořád."

Michelle Pfeiffer, která svou kariéru začala v 80. letech, má za sebou neuvěřitelný seznam rolí, ale právě Catwoman patří k těm, které zůstávají hluboko v srdcích fanoušků. Pfeiffer si během let udržela svou charismatickou přítomnost na plátně i mimo něj, a to nejen díky svému talentu, ale také díky osobitému stylu a schopnosti dát každé postavě jedinečný charakter. Svým pojetím Catwoman navždy změnila způsob, jakým je tato postava vnímána - z klasické komiksové hrdinky na komplexní ženu plnou protikladů.

Přínos Michelle Pfeiffer pro filmový průmysl je zřejmý nejen v Batman se vrací, ale i v dalších rolích, které ztvárnila. Ať už v klasických filmech jako Nebezpečné známosti nebo Věk nevinnosti, vždy dokázala přinést neobyčejnou hloubku a nuance svým postavám. Její interpretace Catwoman však zůstává jednou z jejích nejvýraznějších a nejpamátnějších rolí.