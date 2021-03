Rasistické poznámky Obamovou nepřekvapují. Vyjádřila tak podporu Meghan

Bývalá první dáma Spojených států Michelle Obamová v rozhovoru pro NBC řekla, že nebylo "úplným překvapením" slyšet Meghan mluvit o rasismu. Vévodkyně ze Sussexu toto téma otevřela v nedávném televizním interview s Oprah Winfreyovou, kde se svěřila, že v královské rodině panovaly obavy o barvu pleti jejího prvního potomka.

Vévodkyně Meghan a princ Harry poskytli v neděli 7. března americké televizní stanici CBS interview, ve kterém se mluvilo i o rasistickém chování během těhotenství se synem Archiem. Královská rodina si podle Meghan nepřála, aby se Archie stal princem, protože panovaly obavy, "jak tmavá může být jeho pokožka, když se narodí".

V interview americké stanice NBC se Michelle Obamové zeptali, co se jí honilo hlavou, když viděla rozhovor bývalého královského páru. "Veřejná služba se odehrává v jasném a ostrém světle. Většina lidí jí nerozumí, a ani by neměla. Věc, kterou si vždy připomínám, je, že veřejná služba není o nás, ale o lidech, kterým sloužíme," řekla Obamová, která v Bílém domě se svým mužem a bývalým prezidentem Barackem Obamou strávila osm let.

Na otázku, jak Obamová vnímala Meghanino zmínění o rasismu, řekla: "Jak jsem už dříve zmínila, rasa není pro lidi jiné barvy pleti než bílé v tomto světě nový konstrukt. Slyšet její pocity a zmínku o rase nebylo překvapením."

V jiném rozhovoru Obamová zmínila, že doufá, že Meghan a Harry najdou způsob, jak se usmířit s královskou rodinou. "Přemýšlím nad tím, čím si prochází. Myslím na důležitost rodiny a modlím se, aby tam bylo odpuštění, láska, vyjasnění a odhodlání," řekla bývalá první dáma, která je dlouhodobou podporovatelkou Meghan.

V instagramovém příspěvku z roku 2019 ji Obamová nazvala "přítelkyní" a "inspirací", ve stejném roce s bývalou první prezidentkou vedla Meghan pro britskou edici magazínu Vogue rozhovor. S Harrym je Obamová v přátelském vztahu už několik let díky charitativním aktivitám.

Stejně jako Harry a Meghan, i Obamová má smlouvu s platformami Netflix a Spotify. Brzy se objeví v nové show na Netflixu, ve které bude po boku roztomilých loutek vzdělávat děti o prospěšnosti doma připravovaných jídel. Minulý týden v interview nicméně řekla, že se pomalu připravuje na důchod a pečlivě si vybírá, do jakých projektů se zapojí.