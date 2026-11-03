„Táta mě vydědil,“ prohlásil Michal Suchánek v pořadu Všechnopárty k tématu jejich vleklých rodinných sporů. Jeho otec Jaroslav, bývalý sportovní komentátor, však na taková synova slova reagoval překvapeně. „Já jsem ten pořad neviděl. Nechápu, o jakém vydědění je řeč,“ řekl deníku Aha!. Podle jeho vysvětlení je za celou věcí dům v Braníku. „Jak mi přibývaly roky, ptal jsem se synů, který z nich stojí o barák. Michal řekl, že má dva. A Vladan se pak rozvedl a neměl se synem kam složit hlavu. Tak jsem mu domek daroval,“ popsal svou verzi příběhu. Zdůraznil přitom, že dům nezdědil ani nedostal zadarmo. Při jeho stavbě prý odpracoval tři tisíce brigádnických hodin.
Michal Suchánek přitvrdil proti otci. Táta mě vydědil, prohlásil. Jaroslav má ale vlastní verzi
Rodinné dusno u Suchánků nabírá na obrátkách. Michal Suchánek nyní prohlásil, že ho vlastní otec vydědil. Devadesátiletý Jaroslav Suchánek ale jeho slova odmítá a tvrdí, že za vším stojí rozhodnutí ohledně rodinného domu v pražském Braníku. Zatímco syn mluví o křivdě, otec vysvětluje, proč nemovitost přenechal druhému potomkovi.
Jaroslav Suchánek tvrdí, že za jeho rozhodnutím nebyl úmysl Michalovi ublížit, ale pomoci druhému synovi v obtížné životní situaci. „Nemohl jsem nechat Vladana napospas osudu,“ vysvětlil. Dům navíc podle něj dnes slouží jako útočiště i dalším lidem, kteří potřebují pomoc. „Vnuk Theo, který studuje na konzervatoři, přivedl moc milou kamarádku, která se pro změnu připravuje na muzikálové herectví. Dostala se spolu s bratrem do složité rodinné situace, tak nyní oba bydlí u nás. Aspoň je veselo,“ prozradil. Přesto ho odcizení s Michalem mrzí. „Budu rád, když si třeba přijde pro nějaký obraz nebo jinou rodinnou památku,“ vzkázal synovi.
Jenže za jejich rozkolem zřejmě stojí mnohem víc než spor o nemovitost. Michal už dříve otevřeně mluvil o tom, že mu v dětství chyběla rodičovská blízkost. V podcastu Čestmíra Strakatého popsal své rodinné zázemí jako citově velmi chudé. „Rodina mi nedala, co jsem potřeboval. Je to velmi citlivá, osobní věc, ale řekněme, že pocházím z citově velmi chudých poměrů,“ svěřil se. A přidal i další bolestivá slova: „Všechno bylo přednější. Chybělo mi objetí.“ Do šesti let navíc vyrůstal u babičky v Sobotce. Když se potom přestěhoval do Prahy, nesl změnu velmi těžce. „To bylo peklo. Byl jsem vytržený ze známého prostředí. Brečel jsem,“ vzpomínal v rozhovoru pro Lifee.cz.
Otec přitom v minulosti připouštěl, že kvůli práci neměl na syny tolik času, kolik by si přál. „Je pravda, že jsem byl hodně pryč, když synové Michal s Vladanem vyrůstali. Pokoušel jsem se jim to všelijak vynahrazovat, ale času jsem moc neměl. Bylo to především na manželce a babičce,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS. O Michalovi tehdy mluvil s láskou: „Je úspěšný a přeji mu, aby se mu dařilo.“ Zároveň přiznal, že se vídají jen málo.
V posledních letech se ale jejich vztah dostal téměř na nulu. „Už tři roky se mnou nekomunikuje," postěžoval si Jaroslav letos v létě. Michal zase otce nepozval na svatbu své dcery Bereniky v roce 2025. Když letos Jaroslav slavil devadesátiny, syna na oslavu také nepozval. Nic tak nenasvědčuje tomu, že by se tihle dva mohli usmířit.