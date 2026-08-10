Michal Suchánek se dočkal nové životní role. Jeho dcera Berenika se stala maminkou a na svět přivedla syna. Rodina si novinku nějakou dobu nechávala pro sebe, stejně jako před časem Bereničinu svatbu. Chlapeček navíc dostal jméno, které v Česku rozhodně nepatří mezi nejběžnější.
Michal Suchánek je dědečkem! Dcera Berenika porodila syna a dala mu jméno, které jen tak neuslyšíte
Michal Suchánek se stal dědečkem. Jeho dcera Berenika přivedla na svět syna, kterému s manželem vybrali neobvyklé jméno s latinskými kořeny.
Berenika se vdávala loni v červnu ve Volmanově vile. Také tehdy se snažila svůj velký den udržet mimo pozornost veřejnosti, informace o obřadu se však nakonec dostaly ven. Následně sama potvrdila nejen svatbu, ale také vysvětlila neobvyklé rozhodnutí ohledně příjmení.
„Ano, vdala jsem se. Proč jsme se rozhodli pro příjmení Šrettr? Čestmír Šrettr je tatínek mojí maminky a byl to můj dědeček. Muž s velkým M — malíř, grafik a ředitel Východočeské galerie v Pardubicích. Byl to čestný chlap, kterého nezkřivil ani režim, naopak. Byl to milující manžel, který za svou osudovou láskou odešel pár měsíců po ní,“ vysvětlila tehdy Berenika, proč po svatbě nesáhla jednoduše po příjmení svého manžela Radka Úlehly.
Do rodinného rozhodnutí se zapojil také novomanžel. „A Radek mi svoji lásku vyznal gestem, kdy se nevzdává svého příjmení Úlehla, pouze si k němu přidá Šrettr, abychom mohli být spojeni společným příjmením,“ dodala Berenika.
Krátce po svatbě pak následovala další velká rodinná událost. Berenika přivedla na svět syna a z Michala Suchánka se tak stal dědeček. Radostnou zprávu pustil do světa také její bratr Jáchym. „Vítej, kanonýre,“ pochlubil se novým členem rodiny na sociálních sítích.
Chlapec dostal jméno Florián. Jde o mužské jméno latinského původu, které se tradičně vykládá ve významu „kvetoucí“ či „rozkvetlý“. V kombinaci s příjmením Šrettr tak rodiče zvolili jméno, které rozhodně nepůsobí tuctově.