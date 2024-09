"Když se manželství pokazí, můžou za to oba," říká manželka Michala Davida

Tím, že jeho vztah vydržel 40 let se rozhodně nemůže pochlubit každý. Mezi ty šťastné patří zpěvák Michal David a jeho manželka Marcela. Zatímco ona pro svého muže jako dárek k výročí přichystala romantický výlet do Vídně, on ji překvapil něčím zcela jiným.

"Já na šperky nejsem! Dárek jsem ale dostala nádherný. Před 40 lety mi Michal věnoval písničku Každý mi tě, lásko, závidí. Teď mi napsal druhou - také vyznání lásky. Jmenuje se Náš cíl a klip jsme pojali jako takovou retrospektivu našeho společného života," pochlubila se paní Marcela s tím, že výjimečně svolila k tomu, že se osobně v klipu objeví.

A přestože jejich vztah dnes označuje za krásný, ani jim se nevyhnuly těžké okamžiky a krize. "V každém manželství přicházejí krize. Důležité je to společně zvládnout a jít dál. Hlavně že jsme to všechno překonali a zase k sobě našli cestu. Teď máme skvělý vztah a krásné manželství," prozradila hudebníkova žena Blesku s tím, že dokonce zažila i chvíle, kdy pomýšlela na rozvod. "Možná v jednom období… Ale když se manželství nějak pokazí, tak za to můžou vždycky oba."

Podle Marcely je v každém vztahu nejdůležitější vzájemný respekt. Ona sama tvrdí, že ani ve vypjatých situacích, kdy se s manželem neshodnou prý od něj neslyšela jediné sprosté slovo. "To je to, co na Michalovi nejvíc obdivuju. Úctu ke mně. To, jak se ke mně chová. Nikdy mi neřekl jediné ošklivé slovo. A když se třeba opravdu o něčem dohadujeme, není to hádka, ale diskuse. Máme k sobě po celá léta vzájemný respekt."

Bezpochyby nejtěžší zkouškou jejich vztahu byl okamžik, kdy jim na leukémii zemřela jejich devítiletá dcera Míša. "Nikdy to nepřestane bolet. Ale musíte se naučit s tím žít. Zvlášť když se musíte starat o další dítě. Měli jsme Klárku a té bylo tenkrát teprve jedenáct let. Ano, nás ta tragédie ještě víc spojila. A musím přiznat, že to Klárka tehdy měla strašně těžký i s námi. Taková věc vás naprosto vykolejí z normálu a je těžké se nahodit. Časem se to zlepšovalo, ale trvalo to hodně dlouho… Odnesla to celá naše rodina. Poznamená vás to na celý život," povzdechla si Marcela. V tomto období jim prý hodně pomohla léčitelka a také to, že se obrátili na duchovní cestu.