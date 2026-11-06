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Michal David se zastal odsouzeného Depardieua. Lidé podle něj znají jen polovinu pravdy

Michal David
Gerard Depardieu
Gérard Depardieu
Gérard Depardieu
Welcome to new york gerard depardieu
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11 fotografií
Michal David |
Foto: ČTK
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Michal David si za pozvání Gérarda Depardieua do Prahy vysloužil nepříjemné otázky. Francouzský herec má totiž za sebou odsouzení za sexuální napadení dvou žen. Český zpěvák a producent ale své rozhodnutí hájí a tvrdí, že veřejnost nezná celý příběh.

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Vyprodané divadlo Hybernia, potlesk ve stoje a charitativní večer. Vystoupení francouzského herce Gérarda Depardieua v Praze mělo úspěch, zároveň ale vyvolalo otázky, zda bylo vhodné dát prostor umělci, který byl odsouzen za sexuální napadení dvou žen. Organizátor koncertu Michal David se nyní rozhodl vysvětlit, proč do spolupráce šel. 

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„Není to úplně tak, jak se říká, a prostě jako vždycky je to jenom ta půlka té pravdy,“ prohlásil David v rozhovoru pro eXtra.cz. Připomněl, že Depardieu se proti rozsudku odvolal, a podle něj by proto lidé měli počkat na konečný výsledek soudního řízení.

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„Měli bychom být objektivní, a když už někoho máme odsoudit, tak za to, co skutečně provedl, a ne co se říká, že provedl,“ dodal.

Herec byl v květnu 2025 pařížským soudem uznán vinným ze sexuálního napadení dvou žen, ke kterému mělo dojít během natáčení filmu v roce 2021. Dostal trest ve výši osmnáct měsíců podmíněně a proti rozsudku se odvolal. Odvolací řízení je naplánováno na listopad 2026.

Češi mu tleskali ve stoje

Depardieu se v Praze představil 2. listopadu v Divadle Hybernia v pořadu Kouzlo šansonu. Večer věnoval francouzské zpěvačce Barbaře, s níž ho pojilo dlouholeté přátelství a spolupráce. Za doprovodu klavíristy Gérarda Daguerra zpíval její písně a recitoval texty. Diváci ho na konci odměnili potleskem ve stoje. Akce měla navíc charitativní rozměr. Podle Davida se herec vzdal honoráře a výtěžek putoval projektu Sanitka splněných snů.

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Právě charitativní účel koncertu byl jedním z důvodů, proč se David rozhodl do projektu jít. Nechtěl se podle svých slov stavět do role člověka, který Depardieua bezvýhradně obhajuje, trvá ale na tom, že je třeba rozlišovat mezi pravomocným závěrem soudu a tím, co se o herci říká. Jeho postoj je o to citlivější, že Depardieu čelí také dalšímu samostatnému řízení v souvislosti s obviněním z údajného znásilnění herečky Charlotte Arnould v roce 2018. I v této kauze vinu odmítá.

Welcome to new york gerard depardieu
Michal David
Michal David
Michal David, Helena Vondráčková
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11 fotografií

VIDEO: Systém jsem neřešil, dělal jsem muziku, která mě bavila a kterou mi nikdo nezakazoval, říká o přelomu 70. a 80. let zpěvák a skladatel Michal David

Zdroj: eXtra.cz

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