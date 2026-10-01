David Gránský má za sebou pořádně nepříjemné dny. Nešťastný pád během představení Ledové království v Hudebním divadle Karlín skončil zlomeninou holenní i lýtkové kosti, operací a nucenou pracovní pauzou. Herec se sice postupně zotavuje, jeho zranění ale nezasáhlo jen do běžného života. Kvůli několikatýdenní rekonvalescenci přijde také o řadu pracovních příležitostí a s nimi spojené peníze. Přesto odmítl štědrou nabídku od kolegy Michala Davida.
Michal David chtěl finančně pomoct zraněnému Gránskému. Herec nabídku odmítl
Následky nešťastného pádu Davida Gránského jsou mnohem větší, než se mohlo zdát. Kromě operace a dlouhé rekonvalescence ho čeká nucená pracovní pauza, která se podepíše i na jeho příjmech. Do celé situace navíc nečekaně vstoupil Michal David s nabídkou, kterou herec nečekal.
Gránský si při představení přisedl nohu při pádu a následky byly natolik vážné, že ho z divadla odvezla záchranka. Po operaci teď musí mít nohu v klidu a na jeviště se jen tak nevrátí. Zatímco v některých představeních ho mohou zastoupit alternace, jinde taková možnost není. V Divadle Palace například kvůli jeho absenci musela být tři představení komedie Dámy vpřed! přesunuta až na příští rok. Posunula se také dvě představení Geniálního nápadu, kde Gránský ztvárňuje hned tři postavy.
Nucená pauza tak pro něj znamená nejen komplikace kolem práce, ale také citelný finanční výpadek. Podle odhadů zveřejněných Bleskem může jít v součtu o desítky až stovky tisíc korun. Sám Gránský přitom přiznává, že právě v takové chvíli člověk pozná, jaké má kolem sebe lidi. Jedním z těch, kteří mu nabídli pomoc, byl zpěvák Michal David.
„Včera mi napsal Michal David, že na mě myslí a ať mu okamžitě pošlu číslo účtu,“ prozradil Gránský. Nabídku finanční pomoci ale odmítl. „Nic takového není potřeba, moc vám děkujeme. My to jako rodina zvládneme,“ uvedl odhodlaně. Přesto ho gesto známého kolegy velmi potěšilo. „Je hrozně fajn vědět, že v tom nejsem sám,“ dodal herec, kterého teď čeká především dlouhá rekonvalescence.