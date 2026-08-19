Přeskočit na obsah
19. 8. Ludvík
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Michaela Petřeková promluvila o vztahu se Štěpánem Benonim. Prozradila, co je sblížilo

Michaela Petřeková
Michaela Petřeková
Michaela Petřeková
Michaela Petřeková
Michaela Petřeková
Zobrazit
37 fotografií
Michaela Petřeková |
Foto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Vztah herečky Michaely Petřekové a Štěpána Benoniho už nějakou dobu budí pozornost. Teď se navíc ukázalo, že slavný pár nespojuje jen vzájemná přitažlivost. Herečka prozradila, co mají společného a proč si spolu tolik rozumějí.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Herečka Michaela Petřeková na sebe v poslední době upoutala pozornost ani ne tak svou prací, ale vztahem s hercem Štěpánem Benonim. A přestože ani jeden z nich nechce o jejich lásce mluvit, herečka udělal výjimku a prozradila, co je se starším kolegou a velkým milovníkem Šumavské přírody, spojuje.

Související

A je to právě vztah k místům, kam zatím civilizace nedosáhla. Je to tak, moc hezky se to střetlo. Oba dva rádi vyjedeme z Prahy, když tam nemusíme být pracovně. A to je v partnerství podle mě moc důležité, když mají dva lidé rádi stejné věci. Protože kdyby jeden Prahu miloval a druhý tam trpěl, tak by to asi moc nefungovalo, říká Michaela. Právě Šumava byla místem, ze kterého se dostali na veřejnost jejich první společné snímky. 

Reklama

K jejich vztahu, který oba potvrdili teprve nedávno, se ale ani jeden nechce příliš vyjadřovat. My oba celkově moc nechceme mluvit o soukromí, rádi si ho střežíme. A když přišla vlna článků o našem vztahu, tak jsme měli oba tolik práce, že jsme tomu ani nevěnovali tolik pozornosti. Vlastně jsme rádi, že se to stalo, že už to přešlo. Bylo nám jasné, že se to dříve nebo později řešit bude. Na jednu stranu je hrozné, jak je svět zrychlený. A jak dnes lidé vnímají zprávy. Ale na druhou stranu je to zase třeba v takovém případě fajn. Za chvilku už to nebude zajímat nikoho a nebude se o tom psát, zamyslela se herečka v rozhovoru pro iDnes.

Tam také prozradila to, co ji dělá nejspokojenější. Moji nejbližší. Je pro mě důležité obklopovat se lidmi, které mám ráda, říká Petřeková, která se ale nebojí být ani sama. Jsem šťastná, když mohu být jen sama se sebou. Umím si to užívat a úplně vypnout. Daří se mi to v přírodě, ale dělá mi dobře i koukat do stropu. V tu chvíli se snažím vědomě nemyslet, dodala.

Michaela Petřeková
Michaela Petřeková
Michaela Petřeková
Štěpán Benoni
Zobrazit
37 fotografií

VIDEO: Že mají stejné příjmení? Toxické členy rodiny potkávat nemusíte, radí psycholog

Spotlight moment: Že mají stejné příjmení? Toxické členy rodiny potkávat nemusíte, radí psycholog | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: iDnes

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama