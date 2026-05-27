Michaela Ochotská vyhrála soud o alimenty. Exmanžel Rosol bude platit
Po dlouhých soudních tahanicích s exmanželem Tomášem Rosolem uspěla Michaela Ochotská ve sporu o alimenty na jejich společného syna. Tenista chtěl částku výrazně snížit kvůli nižším příjmům po konci kariéry, soud ale podle všeho dal za pravdu právě Ochotské.
Ochotská se totiž soudně bránila návrhu svého exmanžela, s nímž má syna a který se domáhal snížení alimentů. Podle jeho slov se mu po ukončení kariéry výrazně snížily příjmy a desítky tisíc alimentů pro něj představují nezvladatelnou zátěž. Deník Blesk informoval o tom, že v minulosti na svého syna platil 65 tisíc, poté 50 tisíc a nyní 35 tisíc, ale stejně chtěl částku znovu snížit.
„Je neúměrně vysoká. Za ty roky mám spoustu důvodů, proč ho změnit,“ řekl před časem. S tím ale Ochotská zásadně nesouhlasila a, jak se zdá, soud jí dal za pravdu. „Děkuji svému advokátovi, který mě již několik let zastupuje. Díky jeho profesionalitě a zkušenostem jsme všechny mé soudní spory úspěšně vyhráli,“ napsala na svém profilu na Instagramu. „A snad už bude klid,“ dodala v naději, že se její bývalý partner neodvolá.
Celý spor přitom mezi bývalými manžely trvá už několik let a několikrát se řešilo nejen výživné, ale také péče o jejich syna. Ochotská se netají tím, že vleklé soudy pro ni byly psychicky velmi náročné. Nyní tak doufá, že se situace konečně uklidní a oba rodiče se budou moci soustředit především na to nejdůležitější – společného syna.