Michaela Ochotská se snoubencem jsou strachy bez sebe. Měsíční dcera musela na operaci

Bývalá moderátorka Michaela Ochotská je od začátku prosince dvojnásobnou maminkou, když k synovi Andreasovi přibyla dcera Arien. Malá holčička ale měla závažné zdravotní potíže, které vyžadovaly nejen hospitalizaci, ale také akutní operaci.
Je to měsíc, co bývalá moderátorka Michaela Ochotská porodila dceru. Místo toho, aby si užívala klidné šestinedělí s miminkem doma, musely akutně do nemocnice.
„Původně jsem tento příspěvek nechtěla sdílet, ale mám zahlcený mobil, a abych předešla spekulacím – malá je v pořádku, je to bojovnice po tatínkovi. Jednalo se o operaci kýly, která se ale musela řešit okamžitě. Byla to pro mě ta nejdelší hodina v životě, ale důležité je, že už má vše za sebou! Až budeme v pořádku doma, určitě se vám ozveme v plné sile,“ napsala Ochotská ke snímku, kde na nemocničním lůžku drží svou dceru v náručí.
Sama Ochotská ale měla v poslední době zdravotní komplikace, které ji donutily vyhledat lékařskou pomoc. Moderátorka musela na chirurgii, kde jí řezali prst, na kterém se jí vytvořil zánětlivý útvar. A jelikož má doma záchranáře, bylo jasné, že jí nedovolí, pro někoho drobnost, podceňovat. „Davča už si doma začal brousit skalpel, takže jsem tu chirurgii raději navštívila,“ zavtipkovala u snímku zavázaného prstu. „Na manipulaci je to sice trošku složitější, ale malé se to líbí, takže teď nepotřebujeme maňáska,“ dodala vesele.