Přeskočit na obsah
9. 1. Vladan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Michaela Ochotská se snoubencem jsou strachy bez sebe. Měsíční dcera musela na operaci

Michaela Ochotská se snoubencem
Michaela Ochotská se snoubencemFoto: Profimedia
Michaela Ochotská se snoubencem
Michaela Ochotská se snoubencemFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Je to měsíc, co bývalá moderátorka Michaela Ochotská porodila dceru. Místo toho, aby si užívala klidné šestinedělí s miminkem doma, musely akutně do nemocnice.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Bývalá moderátorka Michaela Ochotská je od začátku prosince dvojnásobnou maminkou, když k synovi Andreasovi přibyla dcera Arien. Malá holčička ale měla závažné zdravotní potíže, které vyžadovaly nejen hospitalizaci, ale také akutní operaci.

Michaela Ochotská
Michaela Ochotská

„Je to pro nás neúnosné,“ říká Rosol, který znovu žádá o snížení alimentů. Ochotská je proti

Celebrity

Původně jsem tento příspěvek nechtěla sdílet, ale mám zahlcený mobil, a abych předešla spekulacím – malá je v pořádku, je to bojovnice po tatínkovi. Jednalo se o operaci kýly, která se ale musela řešit okamžitě. Byla to pro mě ta nejdelší hodina v životě, ale důležité je, že už má vše za sebou! Až budeme v pořádku doma, určitě se vám ozveme v plné sile, napsala Ochotská ke snímku, kde na nemocničním lůžku drží svou dceru v náručí. 

Sama Ochotská ale měla v poslední době zdravotní komplikace, které ji donutily vyhledat lékařskou pomoc. Moderátorka musela na chirurgii, kde jí řezali prst, na kterém se jí vytvořil zánětlivý útvar. A jelikož má doma záchranáře, bylo jasné, že jí nedovolí, pro někoho drobnost, podceňovat. „Davča už si doma začal brousit skalpel, takže jsem tu chirurgii raději navštívila,“ zavtipkovala u snímku zavázaného prstu. „Na manipulaci je to sice trošku složitější, ale malé se to líbí, takže teď nepotřebujeme maňáska,“ dodala vesele. 

Reklama

Zdroj: Instagram Michaely Ochotské

Mohlo by Vás zajímat: Zajímají nás menší snímky. Je pro nás důležité si to co nejvíc zvětšit, abychom tam viděli co nejvíce galaxií, vysvětluje astronom Michal Bursa.

Video: Daniela Písařovicová
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama