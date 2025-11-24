Zpěvačka Michaela Nosková je podle policie obětí domácího násilí, které na ní páchal její bývalý partner, podnikatel Jindřich Čanda. Ten momentálně čelí trestní obžalobě právě ve věci domácího násilí, týrání a také vydírání. Kromě toho mají za sebou expartneři také vleklé jednání u rodinného soudu kvůli péči o jejich malou dceru Jasněnku. Až dosud se oba drželi pravidel stanovených soudem. Začátkem listopadu to ale Čanda porušil. O tom, co prožila, se zpěvačka rozvyprávěla v podcastu Nory Fridrichové.
