Michaela Nosková se detailně vrátila k okamžiku, kdy policie hledala její dceru

Michaela Nosková
Michaela Nosková
Michaela Nosková
Michaela Nosková
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Začátkem listopadu prožila zpěvačka Michaela Nosková jeden z nejhorších dnů svého života, kdy se musela obrátit na policii, protože jí její bývalý partner Jindřich Čanda nepředal dceru. K hrůznému zážitku se nyní podrobně vrátila.

Zpěvačka Michaela Nosková je podle policie obětí domácího násilí, které na ní páchal její bývalý partner, podnikatel Jindřich Čanda. Ten momentálně čelí trestní obžalobě právě ve věci domácího násilí, týrání a také vydírání. Kromě toho mají za sebou expartneři také vleklé jednání u rodinného soudu kvůli péči o jejich malou dceru Jasněnku. Až dosud se oba drželi pravidel stanovených soudem. Začátkem listopadu to ale Čanda porušil. O tom, co prožila, se zpěvačka rozvyprávěla v podcastu Nory Fridrichové. 

Michaela Nosková
Michaela Nosková

"Kamery hlídaly, aby se dcera nepřiblížila ke své sestře," popisuje teror Nosková

Celebrity

K dramatickému incidentu došlo 6. listopadu, kdy proběhlo stání u trestního soudu, kde Čanda čelí obžalobě. V ten samý den také mělo dojít k předání dcery zpět její matce. Jenže to se nakonec odehrálo za asistence policie a o dlouhé hodiny později, než mělo proběhnout podle rozsudku rodinného soudu. Nosková netuší, co jejího bývalého partnera k takovému činu vyprovokovalo,. Po těch sedmi hodinách u toho soudu netuším, co to mohlo udělat s jeho psychikou. Každopádně odešel od soudu ve tři čtvrtě na čtyři s tím, že musí odejít dřív, protože podle rozsudku musí předat dítě v pět hodin u něj v jeho bydlišti, začala popisovat celou situaci. 

Já už věděla od mého advokáta, že odešel s odůvodněním, že bude předávat dítě, tak jsem se sebrala a jela do toho místě bydliště. A je potřeba ještě dodat, že už den předem jsme komunikovali pomocí SMS, kdy se on snažil to vylíčit tak, že je to výjimečná situace, že neví, kdy půjde od soudu. Já jsem mu na to psala, že je to úplně jedno, já jsem v pět připravená si převzít dítě, řekni mi, kde bude. Protože i když bude někde na hlídání, tak on u toho nemusí fyzicky být. Kdyby mi napsal, hele, já jsem byl celý den u soudu, vadilo by ti, kdybych pobyl dvě hodiny s malou a předám ti ji v sedm, tak by to bylo v pohodě. Protože pořád respektuju, že ať je to jak chce, tak je to otec a nemám právo zasahovat nějak do jejich vztahu, líčí zpěvačka svůj postoj k celé záležitosti, kterou se snažila zpočátku řešit v klidu. 

Ale tam byl problém, že odešel od soudu s tím, že v pět dítě předá. Když jsem mu napsala, že jsem na místě a čekám, tak mi odepsal, že stále řeší soud a že až skončí jednání, tak mi dá vědět. Ale já jsem věděla, že na tom soudu už není, popsala Nosková. Zpěvačka dále přečetla nějaké zprávy s tím, že o hodinu později mu napsala, že pokud nedostane informace, půjde na policii, což nakonec opravdu udělala. Následovaly další dvě hodiny, kde zpěvaččin expartner nereagoval na telefony ani od ní, ani od policie. Policie si následně vyžádala Čandovu SPZ a pomocí ní zjistili, že bývalý partner Noskové sedl do auta odjížděl směrem na dálnici pryč od svého bydliště v okamžiku, kdy Nosková na tomto místě čekala a přišla jí zpráva, že řeší logistiku, jak jí dceru předat.

„Tohle i pro policii byl argument, aby začala jednat,“ zavzpomínala smutně Michaela. „Policisté se mě ptali, jestli tuším, kam by mohl jet, ale to já jsem absolutně nevěděla, protože se bavíme o člověku, který je schopný týden kempovat v lese s tím dítětem. Také za mnou přišli, abych jim dala aktuální fotku dítěte a popis oblečení, ve kterém by mohla dcera být. To byl moment, kdy já jsem se z toho složila. Protože do té doby si říkáte – to bude v pohodě, on ji určitě vrátí, třeba to jen přeháním, chce mě potrestat. V tuhle chvíli mi došlo, že i policie si myslí, že je problém, protože jinak by fotku a popis oblečení nechtěli,“ je přesvědčená zpěvačka o tom, že policie měla v úmyslu vyhlásit po její dceři pátrání. 

„Nakonec do toho vstoupili advokáti obou stran a skrze ně jsme dostali informaci, že k předání dítěte dojde a že se mi ozve. V osm hodin čili tři hodiny poté, co už měla být dcera v mojí péči, mi přišla zpráva ve znění – Nerozumím tvojí eskalaci, my už se blížíme, předání Letňany jako vždy," dodala s tím, že tento zážitek ji přesvědčil o tom, že zkusí získat dceru do své péče. „Tyhle skutečnosti jsou natolik zásadní, že i přesto, že mě ničí představa dalších let u rodinného soudu, tak si myslím, že nazrál čas, abychom znovu otevřeli řízení o péči o dítě,“ uzavřela bolavé téma. 

Mohlo by Vás zajímat: Česká Marie Kondo: Zázrak se stane, když vše uklidíte. Nechte jen, co vám dělá radost

Video: Daniela Drtinová

Zdroj: podcast Nory Fridrichové

