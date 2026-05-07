Zpěvačka Michaela Kolman, za svobodna Nosková, se do povědomí lidí dostala nejen díky svému zpěvu, ale také kvůli svému životnímu příběhu. Velmi otevřeně hovoří o minulém vztahu, kde se stala obětí domácího násilí a vydírání. Zveřejnit se ho rozhodla i proto, aby pomohla všem, kdo podobnou věcí prochází. A ty stejné důvody ji vedly k tomu, aby přijala funkci na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se stala ombudsmankou.
Michaela Nosková má novou funkci na ministerstvu. „Do politiky se nechystám,“ říká
Zpěvačka Michaela Nosková šokovala fanoušky zásadní životní změnou. Po letech, kdy otevřeně mluvila o domácím násilí a vleklých sporech s bývalým partnerem, přijala významnou funkci na ministerstvu práce a sociálních věcí. Zatímco jedni její krok oslavují jako důkaz obrovské síly, druzí varují, že právě bolestná osobní zkušenost může být v podobné roli spíš přítěží.
„Jmenování Michaely Kolman do role ombudsmanky vnímám jako důležitý krok k posílení důvěry mezi občany a naším resortem. Oceňuji její otevřenost, osobní zkušenost i odvahu veřejně mluvit o tématech, která jsou pro mnoho lidí stále citlivá. Právě tato autenticita a schopnost empatie jsou klíčové pro to, aby ombudsmanka skutečně plnila svou roli mostu mezi institucí a veřejností. Věřím, že tato funkce přispěje k tomu, aby byl náš systém srozumitelnější, dostupnější a spravedlivější pro všechny, kteří se potýkají s těžkými životními situacemi,“ říká k celé věci ministr Aleš Juchelka.
„Dostávám dotazy, jestli jsem se vrhla na politiku, což mě opravdu pobavilo,“ řekla k tomu Michaela na svém profilu na Instagramu. „Tak prosím vás, nedala jsem se na politiku. Post ombudsmana je spojený s ministerstvem tím způsobem, že řeší problémy a stížnosti lidí, kteří potřebují pomoc. Ať už s nějakou jinou institucí nebo se systémem, s OSPODem, s Úřadem práce a tak dále. Šla jsem sem právě proto, aby lidi, co sem píšou, nedostávali nějaké automatické odpovědi nebo fráze, ale aby vnímali, že někdo ty jejich věci opravdu řeší, že je tady nějaký lidský přístup k těm jejich problémům. Což si myslím, že na ministerstvo práce a sociálních věcí prostě patří,“ dodala Nosková, která by ráda uplatnila své vlastní zkušenosti.
Dlouhodobě se totiž soudí se svým bývalým partnerem, podnikatelem Jindřichem Čandou kvůli péči o jejich společnou dceru Jasněnku. Čanda navíc v současné době čelí obžalobě, ve které ho státní zastupitelství viní z fyzického a psychického týrání, ohrožení výchovy a také vydírání. A zatímco jedni krok zpěvačky směrem k veřejné funkci oceňují, najdou se i tací, podle kterých to není dobrý nápad. „Osobní zkušenost není výhoda, je to zátěž,“ zní například jeden z argumentů odpůrců.