Bývalá dětská hvězda Micheala Kudláčková dlouhé roky tajila, že byla znásilněná. Poprvé o tom promluvila před třemi lety, aby podpořila oběti odsouzených násilníků Dominika Feriho a Jana Cimického. S detaily děsivého zážitku se svěřila až nyní v pořadu 13. komnata. „Emocionálně je jedno, jestli se to stalo včera, nebo před třiceti lety,“ říká v dokumentu, kde starou ránu opět otevřela.
Michaela Kudláčková poprvé promluvila o děsivých detailech znásilnění
Bývalá dětská hvězda Michaela Kudláčková po letech prolomila mlčení o jednom z nejtraumatičtějších zážitků svého života. V pořadu 13. komnata do detailů popsala, jak ji na začátku devadesátých let znásilnil muž, kterého považovala za známého. Hrůza přitom neskončila samotným útokem.
Na začátku devadesátých let se přihodilo něco, co dodnes ovlivňuje její život. S kamarádkou Věrou vyrazila do hospody na oslavu kamarádových narozenin. Mezi hosty byl muž, kterého obě mylně považovaly za známého oslavence. S hosty na akci se srdečně bavil, a tak nikoho ani nenapadlo, že tam nepatří. Každý mylně předpokládal, že přišel s někým pozvaným. Až později se ukázalo, že ho nikdo neznal. „Celá ta oslava byla strašně fajn. Tenhle člověk byl velmi kontaktní,“ zavzpomínala na osudný večer bývalá dětská hvězda.
„Vím, že jsme šly s Věrou dřív. Měla jsem doma dvě děti a Bandasku (přezdívka manžela Pavla – pozn. redakce). Šly jsme pěšky a zastavilo u nás auto, jestli nechceme svézt. A protože jsme měly pocit, že je to známý, tak jsme si do toho auta sedly. V autě jsme se bavili a asi probíhala nějaká konverzace na téma naučit se řídit. Já si to nepamatuju, ale on s tím později operoval,“ vzpomíná na důležitý detail Kudláčková. Muž nejprve odvezl domů kamarádku, a když chtěla z auta vystoupit i Kudláčková s tím, že posledních pár desítek metrů ke svému vchodu dojde pěšky, trval na tom, že ji odveze. Bohužel souhlasila. Když se však blížili, odbočil na druhou stranu a zamířil do blízkého lesoparku. Právě tehdy na její dotaz, kam jede, odpověděl, že se přece chtěla naučit řídit.
Kudláčková si během cesty všimla změny v jeho chování, ze zábavného člověka se stal zamlklým. Když dojeli na místo, poručil, aby se svlékla. „Začala jsem se smát,“ popsala svou první reakci. Následně zkusila vyjednávat a poté uvažovala o útěku. Seděla na zadním sedadle a pokusila se otevřít dveře. „Ledovým hlasem mi řekl, že jestli chci z toho auta ještě někdy vystoupit, tak už na tu kliku od dveří nesáhnu. Řekl, že by mi taky mohl rozmlátit hlavu hasákem. Já nevěděla, jestli nějaký má. Ale v tu chvíli je to o něčem jiným. Člověk vnitřně cítí, jak se v něm všechno otočilo. Opravdu jsem se lekla a řekla si, že je lepší být znásilněná než mrtvá,“ říká Michaela. „Ani ve snu mě nenapadlo, že by to mohlo dopadnout tak, že budu znásilněná a pak i mrtvá. Byla jsem přesvědčená, že když mu dám to, co chce, a nedám mu důvod mi ublížit, tak že to neudělá a že to mám pod kontrolou.“
Když všechno skončilo, nabídl jí útočník, že ji odveze domů. Kudláčková nechtěla, nakonec ale souhlasila. V okamžiku, kdy vystoupila z auta a zavřely se za ní dveře panelového domu, oddychla si s tím, že má noční můru za sebou. To však nebyla pravda. Nezkontrolovala, zda násilník odjel, spěchala domů, kde se podle svých slov skoro hodinu sprchovala. Druhý den ráno ale onen muž zazvonil u jejich bytu. „Když jsem otevřela a uviděla ho, chtěla jsem rychle zavřít, ale strčil tam nohu. Vlastně mi přišel říct, že ví, kam chodí moje holky do školky."
Hvězda seriálu My všichni školou povinní původně měla v plánu na vše zapomenout a nesvěřit se ani manželovi. Ten si však změny v jejím chování všiml a s podezřením, že má jeho žena milence, na ni uhodil. Michaela se nakonec svému muži svěřila. „Vstal, šel do kuchyně a zeptal se mě, jestli mi má udělat jahody se šlehačkou. Na to, jak byl prudká povaha, tak mě překvapil tím, že udělal něco tak jemného. I tím mi pomohl se z toho dostat,“ říká s láskou k manželovi, který bohužel před lety zemřel. Manžel začal pátrat na vlastní pěst. Muže, který znásilnil jeho ženu, vypátral a v hospodě, kam chodil, ho zbil a prohodil výlohou. Bývalý boxer za to dostal podmínku. „Bylo to hezký,“ říká o rytířském gestu svého muže.