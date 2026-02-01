Ostré televizní debaty k ní patří už roky. I když dnes Michaela Jílková vede na České televizi pořad Máte slovo, mnozí si ji stále spojují s přezdívkou „kotelnice“. A právě její razantní styl znovu rozvířil emoce. Po jednom z dílů, který se věnoval politickému tématu Green Deal, se do moderátorky veřejně pustila herečka Kateřina Brožová. V pořadu se Jílková ostře vymezila vůči tehdy nově zvolenému poslanci Matěji Gregorovi (Motoristé). Brožová na to na sociálních sítích reagovala slovy: „Míše dnes asi přeskočilo, anebo má upito,“ napsala na Facebook.
Michaela Jílková reaguje na výpad Kateřiny Brožové: „Jsem abstinent, za rok vypiju maximálně tři deci šampaňského“
Jílková to ale odmítá. V rozhovoru pro pořad Hráči vysvětlila, že se jí takové nařčení dotklo. „My se s Kateřinou Brožovou známe, má na mě i telefon a tohle bylo hodně osobní. Já respektuji názory všech občanů a ona má právo se jako občan a divák vyjádřit. Je pravda, že se trochu sekla, protože já jsem jaksi abstinent. Jestli za celý rok vypiju tři deci šampaňského, tak je to moc. Nikdy jsem nepila,“ uvedla.
Během rozhovoru mluvila o své dlouhodobé nevoli k alkoholu i v obecnější rovině. Vadí jí například, kolik reklam na alkohol se objevuje v médiích, a obává se jejich vlivu na mladé lidi. Současně si neodpustila ani ironickou poznámku na adresu Brožové. „Chápu, asi má ráda Motoristy, třeba se jí tam někdo líbí nebo ji sponzoruje nebo, rozumíte, byla v nějaké náladě. Nevím, jestli ona pije před výkonem, ale i kdybych pila více než tři deci šampaňského za rok, v životě bych si nedovolila dát alkohol před vysíláním,“ řekla s úsměvem.
Odmítá také, že by její tvrdý postup vůči Gregorovi souvisel s osobní averzí k jeho politickému směru. „Prosím vás, kdyby se názorově míjel se mnou nebo diskutujícími, já bych byla šťastná! Kdyby pan Gregor chtěl říkat své názory k tématu, tak by to bylo úžasné. On se ale místo toho rozhodl, že si bude povídat, co chce, a že si udělá nějakou one man show o něčem, co nikoho nezajímalo,“ vysvětlila.
Podle ní přitom mají zástupci Motoristů v pořadu dveře otevřené dlouhodobě. Připomněla, že se ve vysílání objevili například Vladimír Pikora, Filip Turek i dnešní ministr zahraničí Petr Macinka. „Ale promiňte, Česká televize, nebo aspoň Máte slovo, neslouží politikům a já nebudu dělat reklamu všeobecnému cancání pana Gregora. Myslím, že už to ví a že to příště nebude problém,“ uzavřela.