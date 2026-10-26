Měly k sobě blízko, jenže pak přišel ostrý konflikt, který jejich vztah obrátil naruby. Herečky Michaela Dolinová a Vilma Cibulková spolu už téměř rok nemluví a podle všeho se na tom nic nezměnilo. Dolinovou přitom rozkol stále mrzí a přiznává, že by si přála, aby si k sobě znovu našly cestu. Dokonce naznačila, že první krok by možná mohla udělat ona.
Michaela Dolinová rok po sporu s Vilmou Cibulkovou. O bývalé kamarádce už skoro nic neví
Rok po ostré hádce je mezi nimi pořád ticho! Michaela Dolinová přiznala, že o Vilmě Cibulkové skoro nic neví. Přesto se nevzdává naděje, že by k sobě někdejší kamarádky ještě mohly najít cestu. A překvapivě připustila, kdo by mohl udělat první krok.
„Situace je úplně stejná, jako byla před tím tři čtvrtě rokem. Možná už to bude skoro rok,“ odpověděla Dolinová na otázku Blesku, zda se jejich spor za poslední měsíce nějak posunul. „Ano, v listopadu to bylo nejvyhrocenější. My o ní vlastně vůbec nic nevíme. Nejsme v žádném kontaktu, netušíme. Vím jenom, že už nehraje nikde v žádném divadle nebo divadelním uskupení. Skutečně netuším,“ přiznala herečka.
Napětí mezi nimi vygradovalo kvůli pracovním problémům kolem společného představení Růžové svatby. Cibulková začala rušit naplánované reprízy, což komplikovalo situaci divadlu i ostatním lidem zapojeným do produkce. Dolinová o problémech veřejně promluvila, její kolegyně se proti jejím výrokům ohradila a spor se dostal do médií. Nakonec Cibulkovou v představení nahradila Světlana Nálepková. Z pracovního konfliktu se tak stal i osobní rozkol, který se dosud nepodařilo urovnat.
Přesto Dolinová nezavírá dveře případnému usmíření. Naopak připouští, že by byla ráda, kdyby se jejich vztahy jednou vrátily alespoň částečně do původních kolejí. „To by bylo asi ideální. Bylo by to hezké a bylo by to dobré podle oněch vyšších kritérií, která jsou nad námi. A bylo by i dobré, abych s tím možná přišla já jako první. Ale uvidíme,“ zamyslela se nad možností, že by se Cibulkové ozvala jako první.
Zároveň ale zdůrazňuje, že jde o citlivou věc a nechce předbíhat. „Řekla jsem to, co jsem řekla. A nechci být úplně konkrétní. Víte, tyhle věci jsou strašně citlivé a záleží, jak na tom Vilma momentálně je. Byla bych ale moc ráda, kdybychom se zase nějak sblížily,“ dodala Dolinová. Zda se někdejší kamarádky skutečně usmíří, tak zatím zůstává ve hvězdách. Po téměř roce mlčení však alespoň z jedné strany zaznělo, že dveře k návratu přátelství nejsou úplně zavřené.