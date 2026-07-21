Fakt, že se modelka Simona Krainová rozhodně nebojí ozvat, když se jí něco nelíbí, jsme v posledních týdnech zažili několikrát. Tentokrát si nenechala líbit veřejný výsměch od Dominiky Mesarošové. Ta si na sociálních sítích rýpla do jejího neoholeného podpaží a dala jasně najevo, že podobný trend rozhodně nepovažuje za přitažlivý. Krainovou ale její slova pořádně nadzvedla ze židle.
Mesarošová se vysmála neoholenému podpaží Krainové. Modelka si servítky nebrala
Neoholené podpaží Simony Krainové rozpoutalo na sociálních sítích pořádnou bouři. Poté, co si z něj veřejně vystřelila Dominika Mesarošová, přišla rázná reakce. Krainová se do bývalé kolegyně ostře pustila a dala jasně najevo, že podobné zesměšňování od jiné ženy považuje za naprosto nepřijatelné.
Podle Krainové je nepochopitelné, že se žena naváží do jiné ženy kvůli tomu, jak se rozhodla zacházet se svým vlastním tělem. Zdůraznila, že nikomu nevnucuje svůj životní styl a odmítá se stydět za něco tak přirozeného, jako jsou chloupky. Její reakce okamžitě rozvířila sociální sítě a mezi oběma blondýnami se rozhořela další veřejná přestřelka.
„Dneska mi několik z vás poslalo screenshot z jakéhosi profilu Dominiky Mesarošové. Sama bych o tom nejspíš vůbec nevěděla, protože opravdu netrávím čas sledováním lidí, kteří mě nezajímají. Tak schválně… V roce 2026 se zastaví video. Udělá se screenshot. Přiblíží se podpaží. Přidá se posměšný komentář. Nahraje se to na sociální sítě. A teď mi někdo vysvětlete… Kdo je v tom příběhu vlastně směšný? Žena, která se rozhodne se oholit nebo neoholit podle sebe? Nebo člověk, který tráví svůj čas tím, že zkoumá cizí podpaží a vydává to za obsah?“ zamýšlí se Krainová v příspěvku, kde zveřejnila to, co ji sledující poslali.
„Já jen, že kdyby moje největší téma dne byly chlupy jiné ženské, asi bych si položila otázku, jestli není čas najít si zajímavější život. Mimochodem… vůbec vás nenapadlo, že třeba ne všechno, co není podle vašich představ, je chyba? Že některé ženy prostě nepovažují pár chloupků za životní téma? Mě moje chlupy baví,“ píše modelka s tím, že si je vědoma toho, že tento názor je stále dost kontroverzní.
„Mě osobně daleko víc odpuzuje malichernost, potřeba shazovat jiné ženy a dělat z nich terč než jakékoli podpaží. Takže holte se. Neholte se. Nechte si klidně džungli. Mně je to úplně jedno…ale jestli je v roce 2026 největší senzací ženské podpaží, tak máme jako společnost mnohem větší problém než pár chlupů. A Dominičko… děkuju za čas, který jsi věnovala mému podpaží. Upřímně ti přeju, aby jednou tvoje vlastní práce budila aspoň tolik pozornosti, kolik dnes věnuješ té mojí. To je podle mě mnohem příjemnější cesta, jak se dostat lidem do povědomí,“ neodpustila si nakonec rýpnutí do své sokyně.