Nový zeťák Meryl Streepové si bude výročí svatby pamatovat navždy

Hudební producent Mark Ronson, který spolupracoval s Amy Winehouseovou, Lily Allen nebo Adele, oslavil své šestačtyřicátiny velmi zvláštním způsobem - svatbou. V den svých narozenin si ano řekli s dcerou Meryl Streepové Grace Gummerovou.

Šťastnou zprávu sdělil producent na svém Instagramu v sobotu. „Trvalo mi 45 let, než jsem se stal mužem hodným tvé lásky. Doufám, že strávím každé narozeniny po tvém boku až do konce mého života. Navždy tvůj. (A ano, vzali jsme se),“ napsal Ronson k černobílé svatební fotografii, na které se dvojice ve svatební den drží za ruce. Ve svůj velký den nevěsta Grace Gummerová (35) oblékla jednoduché bílé šaty s hlubokým výstřihem do V. Ženich vsadil na klasiku, smoking, který doplnil jarmulkou.

K blahopřání pod fotkou se přidalo několik slavných osobností. “Mazel Tov," napsal pod svatební fotku moderátor talk show Andy Cohen. „Oba vás miluji! Gratulujeme,“ napsala zpěvačka Lady Gaga a přidala několik smajlíků v podobě srdce. Mezi gratulanty nechyběl ani zpěvák Sam Smith, který se vyjádřil stručně a jasně, když napsal pouze červená srdíčka.

Prostřední dcera Meryl Streepové a sochaře Dona Gummera se zasnoubila teprve v květnu. Nejdříve byla spatřena se zásnubním prstenem. O pár dní později šťastnou zprávu oficiálně potvrdil i sám Ronson. Poprvé se jako snoubenci objevili na červeném koberci na červencové akci značky Gucci.

Pro oba je to už druhý vstup do manželství. Grace Gummerová byla dříve vdaná za herce Taya Strathairna, který si zahrál v oscarovém filmu Země nomádů (2020). Loni v dubnu ale podala žádost o rozvod. Ronson byl v letech 2011 až 2018 ženatý s francouzskou herečkou Joséphine de La Baumeovou. Předtím byl zasnouben s Rashidou Jonesovou, ale ke svatbě to nedotáhli.

Meryl Streepová má se sochařem Donem Gummerem syna Henryho (41) a tři dcery Mamie (38), Grace (35) a Louisu (30).