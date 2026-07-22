Producentka Olga Menzelová patří mezi ženy, které se rozhodly, že nebudou za každou cenu maskovat svůj věk a hrdě se hlásí ke svým šedinám, které jí léty přibývají. Za to sklízí na sociálních sítích nejen obdiv za svůj sebevědomý postoj, ale také kritiku. S tou se nyní vtipně vypořádala.
Menzelová udeřila na hejtry. Kvůli šedinám jim dala podmínku, po které ztichli
Olga Menzelová se za své šediny rozhodně nestydí, přesto kvůli nim pravidelně čelí posměškům na sociálních sítích. Tentokrát ale producentka obrátila role a spolu se svou kadeřnicí připravila pro hejtry jednoduchou podmínku.
Na svém profilu na sociální síti zveřejnila video z návštěvy u kadeřnice Petry Vavruškové, kde se ani tentokrát nesnažila zakrýt šedé vlasy. Spolu s kadeřnicí se v nahrávce bavily o tom, že je jim jasné, že to opět vyvolá řadu reakcí. S těmi ale vdova po režisérovi Jiřím Menzelovi nemá problém a rozhodla se všem poslat jasný vzkaz. „Zase budou říkat, že jsem stará, šedivá a hnusná,“ zavtipkovala Menzelová. Vavrušková ale přišla s originálním nápadem.
„Komu se to nelíbí, tak tady je osobní varování. Pokud bude hejt, tak pod podmínkou, že u toho bude i vaše fotka. Pak je to pro nás přijatelné,“ říká na videu kadeřnice. A zdá se, že varování opravdu zabralo. Pod příspěvkem jsou reakce vesměs pozitivní.
Přesto se objevil komentář, ve kterém jeho pisatelka tvrdila, že Menzelové šedivé vlasy nesluší. Svou fotografii ale na profilu neměla a když ji Vavrušková vyzvala, aby jí připojila, z diskuse se dotyčná stáhla. Jak se zdá, Menzelová našla recept, jak alespoň částečně umlčet lidi, kteří mají pocit, že mají právo se vyjadřovat k cizímu vzhledu.