Menopauza vás sežere zaživa, říká Monica z Přátel v parodii reklamy na tampony

V roce 1985 působila reklamní kampaň značky Tampax v americké televizi přímo revolučně. Do té doby bylo zvykem používat pro menstruaci eufemismy typu "červený kód", "své dny" nebo "přišla teta Irma". Courtney Coxová se stala první osobou v americké televizi, která řekla v reklamní kampani slovo "menstruace".

Z dnešního hlediska se jedná o relativně umírněnou reklamu. Když ale přijde na menstruaci, pořád kolem ní vládne tabu, které se dosud nedaří zcela zlomit. V reklamách se stále používá k demonstraci menstruačních pomůcek spíše nicneříkající modrá tekutina. Teprve v roce 2020 přišla firma Kotex s kampaní, kde je zobrazena menstruační krev více realisticky.

Courteney Coxová si tentokrát roli zopakovala s tím, že místo menstruace poukázala na svůj aktuální problém, a to menopauzu. Stejně jako v reklamě si natáhla nánožníky, které patřily k módě osmdesátých let, a ve stejném tónu se ptá: "Také se vám kompletně změnil život kvůli menopauze? Řeknu vám to na rovinu. Menopauza vás sežere zaživa. Je děsná."

"V tom se jí nikdo nevyrovná!" použila Coxová stejnou repliku jako v původní reklamě, ale optimistický zbytek textu sarkasticky obměnila: "Navíc získáte bonus, jako je suchá pokožka nebo i lysiny. Tak to je něco!" imitovala své o 37 let mladší já.

"Pamatujte, na menopauze není nic dobrého," zakončila to herečka žertovně.

Mohlo by vás zajímat: Courteney Coxová si zopakovala taneční číslo z Přátel s Edem Sheeranem