Na rodinných fotografiích vypadali jako z módního katalogu. Supermodelka Cindy Crawford, její úspěšný manžel Rande Gerber a dvě talentované děti, které po rodičích zdědily krásu i modelingové kontrakty. Veřejnost roky vnímala jejich rodinu jako symbol dokonalosti. Jenže realita za zavřenými dveřmi luxusního sídla v Malibu měla k pohádce daleko.
Měli všechno, přesto přišla tragédie. Cindy Crawford čelí té nejkrutější ztrátě
Zvenčí jejich rodina působila jako ztělesnění absolutního štěstí, krásy a úspěchu. Náhlá smrt sedmadvacetiletého Presleyho Gerbera však brutálně strhla pozlátko dokonalosti. Syn slavné supermodelky Cindy Crawford roky sváděl marný boj s úzkostmi ve stínu slavných rodičů. Jeho tragický osud připomíná krutou pravdu: ani bezedná konta a zlatá klec nedokážou ochránit dítě před jeho vlastními démony.
Na rodinných fotografiích vypadali jako z módního katalogu. Supermodelka Cindy Crawford, její úspěšný manžel Rande Gerber a dvě talentované děti, které po rodičích zdědily krásu i modelingové kontrakty. Veřejnost roky vnímala jejich rodinu jako symbol dokonalosti. Jenže realita za zavřenými dveřmi luxusního sídla v Malibu měla k pohádce daleko.
Presley Gerber v posledních letech otevřeně přiznával, jak těžké bylo dospívat pod neustálým drobnohledem světa. Zatímco jeho mladší sestra Kaia dobývala světová mola, on se propadal do těžkých úzkostí a depresí. Později sám popsal, jak se dlouho snažil předstírat roli bezproblémového syna, aby rodině nepřidělával starosti. Tlak na udržení bezchybné tváře a život ve stínu globální ikony si však vybraly krutou daň. Boj se závislostmi skončil v rehabilitačním zařízení v době, kdy se mladý muž znovu pokoušel postavit na nohy.
Pád této zdánlivě neprůstřelné fasády ukazuje tvrdou hollywoodskou realitu. V okamžiku, kdy do rodiny vstoupí duševní nemoc nebo neúprosný osud, veškeré výhody plynoucí ze slávy mizí. Cindy Crawford se tak připojila k řadě slavných kolegů, kterým miliony ani prominentní status nepomohly odvrátit noční můru každého rodiče.
Cindy Crawford nyní čelí bolesti, kterou si žádný rodič nechce ani představit. Její syn Presley Gerber zemřel ve věku pouhých 27 let. Příčina jeho smrti nebyla dosud zveřejněna. Podle záznamů koronera zemřel v rehabilitačním zařízení a čeká se na výsledky pitvy. Presley přitom v posledních letech otevřeně mluvil o svých psychických problémech i boji se závislostí a zkušenosti s léčbou sdílel také na sociálních sítích. Jeho smrt tak přichází po období, kdy se podle svých vlastních slov snažil svůj život dát znovu dohromady.
Slavná modelka ale není jedinou slavnou matkou, která musela čelit tragické ztrátě dítěte. Například v roce 2009 během dovolené na Bahamách zemřel šestnáctiletý syn herce Johna Travolty Jett. Během záchvatu se velmi silně udeřil hlavou o vanu a svým zraněním podlehl. Pro herce šlo o jednu z nejhorších životních ran. „Byla to ta nejhorší věc, co se mi kdy stala. Pravdou je, že jsem nevěděl, jestli to zvládnu. Život mě už nezajímal, takže to trvalo hodně dlouho, abych se cítil lépe,“ přiznal po letech pro BBC. V nejtěžších chvílích mu podle jeho vlastních slov pomáhala scientologická církev, jíž je dlouholetým členem.
Stejnou bolest si v roce 2012 prožil také Sylvester Stallone. Jeho nejstarší syn Sage byl nalezen mrtvý ve svém domě v Los Angeles. Bylo mu 36 let. Sage se stejně jako jeho slavný otec věnoval filmu a společně si dokonce zahráli ve snímku Rocky V. Stallone tehdy požádal veřejnost, aby respektovala jejich soukromí a uctila památku jeho syna. „Když rodič přijde o dítě, není větší bolesti. Tato bolestná ztráta bude s námi po zbytek našich životů. Sage bylo naše první dítě a středem našeho vesmíru,“ uvedl zdrcený herec.
Příběhy Travolty, Stallona a nyní i Cindy Crawford spojuje především jedna věc – v okamžiku, kdy rodič přijde o dítě, přestávají hrát roli sláva, peníze i úspěch. Zůstává jen obrovská osobní ztráta. Crawford navíc svého syna ztratila v době, kdy se své životní problémy snažil řešit a o své cestě k léčbě dokázal otevřeně mluvit. Jisté je zatím jen to, že rodina přišla o mladého člověka, který měl podle všeho svůj život ještě před sebou.