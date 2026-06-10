Herečka Jana Bernášková patří mezi ty osobnosti, které se dokáží rozejít bez zbytečných dramat a s úctou k bývalému partnerovi. O tom, jak vypadal rozpad vztahu se scénáristou Rudolfem Merknerem, s nímž má syn Theodora, se rozpovídala v podcastu s Agátou Hanychovou.
„Měla jsem úzkostnou poruchu a nevěděla o tom.“ Jana Bernášková otevřeně o nejtěžším období života
Herečka Jana Bernášková otevřeně promluvila o rozpadu manželství se scenáristou Rudolfem Merknerem. Přiznala, že náročné období se na ní podepsalo psychicky i fyzicky a skončila s úzkostnou poruchou, kterou dlouho nerozpoznala.
„S mým bývalým manželem jsme dospělí a některé věci jsme se snažili opravdu řešit a strašně jsme se snažili, abysme to manželství zachovali, protože jsme se měli hrozně rádi. Je to matoucí, když někoho máš opravdu rád, ale zároveň spousta věcí nefunguje,“ řekla s tím, že přesné důvody si nechá pro sebe. Prozradila ale, že konec vztahu se na ní podepsal i fyzicky. „Úplně jsem se vyčerpala, až jsem nakonec měla úzkostnou poruchu, kterou jsem ale nepoznala, že mám. Strašně mě pálilo tělo, kůže na celém těle. Řešila jsem to s lékaři, skončila i na lumbální punkci a nic mi nebylo. Řekli mi, že jsem zdravá, jen trochu na hlavu,“ směje se úspěšná herečka a spisovatelka.
Protože oběma záleželo na tom, aby se konec manželství co nejméně dotknul dětí, přišli s poměrně neobvyklým řešením. „Domluvili jsme se na společné péči. Děti jsou v našem původním bytě a my se u nich střídáme,“ sdělila Barnášková. První měsíc byla v bytě s dětmi, protože neměla kam jít. Nakonec sehnala malý byt, kde ale nebyl ani sporák nebo pračka. „S kamarádkama tomu říkáme lečoland, protože jsem si tam v mikrovlnce ohřívala lečo. Ale nejsem náročná a byla pro mě priorita, že jsem blízko dětí a že to bylo za dobré peníze, protože jsem si všechno platila sama,“ dodala herečka.
Momentálně je znovu zamilovaná a s partnerem už jsou dokonce i sestěhovaní. „Dál mám pronajatou garsonku, kterou využívám jako ateliér. Teď tam právě píšu svoji pátou knížku. A pak máme velký rodinný byt. V něm žije trvale Justýna a Theodor a já na střídačku s Rudou,“ popisuje. Justýna, kterou má Bernášková ze vztahu s dramatikem a režisérem Davidem Drábkem, v něm žije s přítelem. „U nás doma je veselo, protože je nás hodně. Ale ten byt je obrovský a na návštěvu může přijít, kdo chce,“ řekla v rozhovoru pro iDnes.
V netradičním uspořádání se všichni její muži respektují a dokonce mají vzájemně rádi. „Důležité je, aby expartneři byli k sobě navzájem přející. Protože ten nový vztah do rozpadlé rodiny zasahuje, ti lidé se potkávají,“ říká. „David s Rudou se mají hodně rádi. Jarda je introvertnější, takže nemá potřebu družit se. Ale všichni se znají, potkávají a respektují.“
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Zdroj: podcast Agáty Hanychové, iDnes