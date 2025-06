"Měla bych si porodit vlastní vnouče," říká Pavlína Němcová, která touží být babičkou

Česká topmodelka Pavlína Němcová neměla cestu k rodině zrovna jednoduchou. V šestnácti odjela pracovně do Paříže, kde o rok později potkala svého budoucího manžela. Brzy následovala svatba a Pavlína otěhotněla. Jenže manželství nevydrželo a ve dvaceti už byla rozvedená. A kvůli jejímu věku soudy rozhodly svěřit syna Alaina do péče otce. O to, aby jí byl svěřen, bojovala dlouhých dvanáct let. „Bohužel tam v té době došlo k rozhodnutí, že s ohledem na mladý věk matky a českou národnost je syn svěřen do péče otce. A to se mi zhroutil svět. Vůbec jsem nepochopila, jak se to mohlo stát,“ říká Němcová.