Není to tak dlouho, co si podnikatelka Ornella Koktová pochvalovala sexuální apetit a výkonnost svého manžela Josefa Kokty. Jak se ale zdá z nejnovějšího podcastu, kde si povídala právě se svým partnerem, je možné usuzovat, že jim to v ložnici začíná drhnout. Ornella dorazila s výrazně červenými rty, což okamžitě neušlo Pepově pozornosti. A podnikatelka jeho otázku využila k provokaci, která se rychle změnila v pořádně ostré manželské špičkování.
„Měl by ses bát!“ Ornella Koktová naznačila Pepovi nevěru a připomněla jeho nechutnou historku
Ornella Koktová si nebrala servítky a před Pepou Koktou rozpoutala pořádně pikantní debatu. Červená rtěnka podle ní může znamenat jediné – manžel by se měl začít bát. A pak přišla řeč na sex a další dítě.
„Možná dneska někoho okroužkuju,“ prohodila Ornella, když se jí Josef zeptal, proč má červenou pusu. „No to mi neříkej,“ reagoval okamžitě Pepa. Ornella ho následně ujistila, že by měl být první adept, jenže její manžel si z toho příliš hlavu nedělal. „Ale ty někam jdeš, tak to asi první nebudu,“ rýpl si. „Pepo, jsi nechutnej. Řekla jsem to proto, že narážím na tvoje věčný vtipy o tom, k čemu je červená rtěnka. Několik roků za sebou jsi mi dal k Vánocům červenou rtěnku, kterou já nepoužívám,“ rozčílila se Koktová.
Jenže tím jejich slovní přestřelka neskončila. Ornella prozradila, že míří na Fashion Week do hotelu Four Seasons, kam by se Pepovi podle ní rozhodně nechtělo. „Mám červenou rtěnku, takže by ses měl bát,“ pokračovala. Zároveň ale naznačila, že právě Josef má z luxusního hotelu jednu velmi pikantní historku. „Já nejsem ta, co tam odtud má nechutný historky. Kdybych tady tu historku řekla, tak by toho byl plnej bulvár. Tý dotyčný bych doteď vyškrábala oči,“ dodala tajemně. O koho šlo a co se mělo stát, však manželé neprozradili.
V podcastu pak přišly na řadu společné otázky, které ukázaly, že se Koktovi neshodnou ani na zásadních životních plánech. Zatímco Ornella by si dokázala představit další dítě, Josef by dal přednost další svatbě. „Na dítě už nemám energii,“ přiznal téměř sedmdesátiletý Kokta. „Tak si umíte představit, jaká zábava musí být s červenou rtěnkou, když to tady slyšíte. Na svatbě bys musel mít hezkou svatební noc,“ neodpustila si ironické rýpnutí Ornella.