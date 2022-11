Meghan a Harry získají slavnou cenu za lidská práva. Je to směšné, kritizuje profesor

Galavečer pořádá nadace Roberta F. Kennedyho pro lidská práva, která je pojmenována po mladším bratrovi prezidenta Kennedyho, známém také jako Bobby Kennedy, jenž byl zavražděn v roce 1968.

Rozhodnutí udělit prestižní ocenění Harrymu a Meghan se však stalo terčem kritiky.

Profesor David Nasaw, autor knihy The Patriarch (Patriarcha), která pojednává o otci Bobbyho Kennedyho Josephu Kennedym, k tomu uvedl: "Považuji to za něco mezi vznešeně směšným a nehorázně směšným. Je to absurdní," píše deník The Independent.

Nasaw podotýká, že v minulosti cenu obdrželi například Bill a Hillary Clintonovi, předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA nebo bojovník proti apartheidu, biskup Desmond Tutu. "Tak se pak musíte ptát, co tu dělají Harry a Meghan? Co proboha udělali, že si to zaslouží? Jaké procento z majetku Harryho a Meghan jde na dobročinné účely? Nevím."

Galavečer v New Yorku bude moderovat herec Alec Baldwin a ocenění získá i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.