Právě 29. srpna slaví 68. narozeniny a místo odpočinku má diář stále plný divadla, psaní i práce se studenty. O přibývajících letech přitom mluví s humorem sobě vlastním. „Stáří mi neustále klepe na dveře, ale zatím neotevírám! Zatím! Jednou budu muset. Už dávno neskáču přes kaluže. Mé zdraví mě zdraví z čím dál větší dálky, ale jinak si nestěžuju,“ popsal letos svůj aktuální stav. A hned dodal, že nejdůležitější pro něj je, že stále může dělat to, co ho baví.
„Mé zdraví mě zdraví z čím dál větší dálky.“ Jaroslav Sypal mluví o stáří a prozradil výši svého důchodu
Jaroslav Sypal patří k hercům, u kterých stačí připomenout jedinou roli a divák okamžitě ví. Jako nevraživý poručík René Hrubec v komediální trilogii Byl jednou jeden polda se v 90. letech nesmazatelně zapsal do povědomí publika. V posledních letech ho sice před kamerou vídáme podstatně méně, rozhodně ale nezmizel.
Hrubec mu změnil kariéru
Sypal stál před kamerou už dlouho před svou nejslavnější rolí. Objevil se například ve filmu Pásla kone na betone a později také v oblíbené pohádce Lotrando a Zubejda. Do širšího povědomí se však dostal až díky režiséru Jaroslavu Soukupovi a jeho sérii Byl jednou jeden polda. Když šel na konkurz na poručíka Hrubce, sám příliš nevěřil, že roli získá. O postavu se podle jeho vzpomínek ucházeli také další známí herci.
Nakonec uspěl právě on a Hrubec se stal rolí, kterou mu už zřejmě nikdo neodpáře. Soukup s ním následně spolupracoval znovu a v komedii Jak ukrást Dagmaru mu svěřil agenta Vaška Hrušku. Postavu mu tentokrát psal přímo na tělo.
Z obrazovky se přesunul hlavně na jeviště
Kdo by podle menšího počtu televizních rolí usuzoval, že Sypal odešel na odpočinek, byl by daleko od pravdy. V posledních letech se totiž stále výrazněji věnuje vlastnímu divadlu. Píše, režíruje a dál vystupuje.
„Důležité je, že jsem ještě pořád tady, že žiju! A taky pracuju. Dvanáct let s mým divadelním souborem rozdáváme radost po celé republice,“ řekl letos. Nově navíc uvedl svou šestou autorskou komedii To nevysvětlíš!. Radost mu podle vlastních slov dělá také úspěch hry Nikdo nejsme normální. „Jako autor a režisér jsem pyšnější než pyšná princezna,“ pochvaloval si.
Psaní pro něj přitom není žádnou vedlejší zábavou. Historky sbírá prakticky všude kolem sebe. „Jsem pozorovatelem života. Rád sleduju historky, který píše sám život,“ vysvětloval před časem. Zážitky pak převádí do povídek, divadelních her nebo je využívá při práci se studenty konzervatoře.
Režíroval Abrháma i Vinkláře
Méně známou kapitolou jeho profesního života je dabing. Přibližně dvě desetiletí se věnoval dabingové režii a dodnes na tuto práci vzpomíná s velkou hrdostí.
„Upravoval jsem dabingy a jsem na to strašně pyšný, protože jsem udělal desítky filmů a desítky seriálů. Ale hlavně jsem pyšný na to, s kým jsem se tam setkal a koho jsem mohl režírovat. Režíroval jsem Abrháma, Vinkláře, Stanislava Fišera, Věru Galatíkovou,“ vyjmenovával.
Zvláštní vztah měl především s Josefem Abrhámem. „Josef Abrhám mi říkal plantážníku, protože mi pořád vyčítal, že jsem ho obsadil a že on dabing neumí. A řemeslně ho neuměl, ale intonačně byl úžasnej,“ vzpomínal Sypal.
Z důchodu by podle svých slov nevyžil
Aktivita má pro něj nejen tvůrčí, ale také velmi praktický význam. Už v roce 2024 otevřeně promluvil o své penzi, která tehdy nedosahovala ani 19 tisíc korun. „Můj důchod nedosahuje ani devatenácti tisíc, ale nestěžuju si, protože jsem stále činorodý a vydělávám si jinde,“ uvedl. Pokud by se měl spoléhat jen na státní penzi, podle svých slov by to bylo velmi složité.
„Jen z té částky, co mám já, nelze vyžít! Zaplatil bych byt a další poplatky a musel bych omezit stravu na rohlíky a suchý chléb s vodou… Na případné máslo by už nezbylo,“ prohlásil.
„Bydlím na hřbitově“
Zatímco profesně prošel mnoha změnami, jednomu místu zůstává věrný už desítky let. Domov našel na pražském Žižkově a rád o něm říká, že vlastně žije na hřbitově. Nejde však o žádnou morbidní zálibu.
„Míla Čvančara, který se zajímá o historii stejně jako já, nám na začátku 90. let přinesl mapku a já jsem zjistil, že pod domem, kde bydlíme, bylo kdysi pohřebiště. Tak říkám, že bydlím na hřbitově,“ vysvětlil původ své oblíbené hlášky. Ve skutečnosti si život na Žižkově nemůže vynachválit. „Na Žižkově jsem šťastnej jak blecha,“ prohlásil.
Překvapivě má blízko také k věcem, které by od člověka označujícího se za pragmatika čekal málokdo. Jeho tchyně byla kartářka a podle Sypala dokázala některé události v jeho životě předpovědět. „Předpověděla mi, že budu učit na mezinárodní konzervatoři. Karty ukazují cestu, nikoli výsledek a ona byla fakt dobrá, takových je málo,“ zavzpomínal.
Lásku našel až napodruhé
Také v osobním životě zažil několik kotrmelců. První manželství, z něhož má syna Jana, skončilo rozvodem. Podruhé našel štěstí s Michaelou, sestrou Adriany Sobotové, manželky Luďka Soboty. Seznámili se – jak jinak – díky divadlu. „Když jsem šel kolem šatny, zaujala mě v ní krásná černovláska, které jsem si do té doby nikdy nevšiml. Zrovna jsme hráli předposlední představení hry Nedokonalý večer s Jirkou Krampolem a Uršulou Klukovou,“ vzpomínal na okamžik, kdy mu Michaela padla do oka.