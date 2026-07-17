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Matušův milostný veletoč: Rozchod s Lucinkou byla prý legrace, teď je v plánu svatba v kostele

Bohuš Matuš
Bohuš Matuš s dcerou Natálkou
Bohuš Matuš
Bohuš Matuš s rodinou
Bohuš Matuš s manželkou
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11 fotografií
Bohuš Matuš |
Foto: HerminaPress
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Ještě před pár týdny to vypadalo na definitivní konec. Bohuš Matuš i jeho manželka Lucie veřejně opakovaně potvrdili rozchod a zpěvák dokonce o jejich manželství prohlásil, že to byla „blbost“. Teď je ale všechno jinak. Umělec najednou otočil a tvrdí, že to celé bylo jen velké nerozumění, s manželkou se stále milují a dokonce svůj vztah plánují podruhé zpečetit - tentokrát v kostele.

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Za všechno prý může podle Matuše horko a nepochopení celé situace. Celý kolotoč prohlášení odstartoval koncem června na akci Anděl mezi zdravotníky, kam zpěvák dorazil bez manželky, jen v doprovodu dcery. Matuš tehdy své nečekané vyjádření o rozchodu vysvětlil tím, že byl kvůli úmornému vedru přehřátý a nesoustředěný. 

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V té době také veřejně prohlašoval, že manželství byla „blbost a nebylo k životu, nyní však přišel s úplně jinou verzí. Prý šlo jen o divočejší hádku v emocích, po které si z novinářů tak trochu udělali legraci. „Nikdy jsme od sebe neodešli a ani na vteřinu jsme o rozchodu neuvažovali,“ tvrdí dnes kategoricky.

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Žárlivost a závislost na Lucii 

Zpěvák otevřeně přiznává, že za napětím v domácnosti může stát i jeho chorobná žárlivost a jistá míra závislosti na manželce. Lucie, které je dnes 23 let, začala studovat konzervatoř s vyznamenáním a věnuje se i své kariéře, což znamená, že spolu tráví méně času, než byl Matuš zvyklý. 

„Byl jsem zvyklý mít Lucii pořád u sebe, čtyřiadvacet hodin denně. Teď se vídáme o dost méně,“ posteskl si umělec. Navzdory dřívějším drsným slovům, kdy Lucii nepřímo obviňoval z nezodpovědnosti, je na ni nyní pyšný a naopak velmi oceňuje, jak se stará o jejich dceru Natálku.

Společný projekt a cesta k oltáři

Důkazem jejich usmíření má být nejen společné video na sociálních sítích, kde Matuš ujišťuje o „nehynoucí lásce, ale i ambiciózní plány do budoucna. Místo rozvodu manželé uvažují o druhé svatbě, tentokrát v kostele, protože jejich první obřad v Krtkově světě byl podle nich příliš netradiční.

Společně se také objeví v připravovaném muzikálu Monte Cristo, kde Matuš ztvární roli abbého Farii a Lucie se představí v pěvecké company. Zdá se tedy, že krize je alespoň pro tuto chvíli zažehnána. „My se milujeme a nenecháme si to od vás zničit,“ vzkázal Matuš všem kritikům.

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Zdroje: blesk.czextra.cz

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