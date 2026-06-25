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Matušovi se rozcházejí. Zpěvák se děsí toho, co bude s dcerou

Bohuš Matuš s dcerou Natálkou
Bohuš Matuš s dcerou NatálkouFoto: herminapress
Bohuš Matuš s dcerou Natálkou
Bohuš Matuš s dcerou NatálkouFoto: herminapress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Rozpad manželství s o třicet let mladší Lucií nese Bohuš Matuš těžce, ještě víc než majetkové otázky ho ale trápí budoucnost jeho vztahu s šestiletou dcerou Natálkou. Zpěvák přiznal, že s manželkou nikdy neuzavřeli předmanželskou smlouvu, zároveň však zdůrazňuje, že peníze pro něj nejsou tím hlavním tématem.

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V posledních dnech je jedním z nejprobíranějších společenských témat konec kontroverzního vztahu zpěváka Bohuše Matuše a jeho o tři dekády mladší manželky Lucie. Že je mezi nimi konec, tento týden přiznali oba. Víc než konec jedné lásky, která byla mnohým trnem v oku, protože začala, když bylo Lucii pouhých 15 let, Matuše trápí, co bude po rozvodu. 

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„Předmanželskou smlouvu jsme neměli,“ přiznal na rovinu Matuš pro redakci eXtra.cz. Obsazovaný zpěvák se už v minulosti netajil tím, že dokáže vydělat velké peníze, zároveň ale většinu hned utratí. Případné dělení majetku by tak nemuselo být zase tak složité, jelikož nepůjde o nic velkého. „Nikdy jsem nic neměl. Jsem chudý zpěvák. Nějaké úspory mám, ale na dům to není,“ říká otevřeně a smířeně.

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Daleko více ho však trápí pomyšlení na to, jak to s péčí o jejich společnou šestiletou dceru Natálii. V té se Matuš vidí a už v minulosti prohlásil, že u nich doma je právě on tím rodičem, který rozmazluje a všechno dovolí, zatímco Lucie je přísnější maminka, která drží dítěti nějaký řád. Představa, že by s dcerou trávil méně času, ho děsí. Doufá však, že na žádné tahanice ohledně výchovy nedojde. „Je to inteligentní a hodná holka,“ říká na adresu své manželky. 

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Už nyní prý v podstatě žijí odděleně. „Napůl bydlím ve studiu a napůl s Natynkou. Dcera je s Lucinkou v tom našem bývalém obrovském bytě, já tam docházím a jinak jsem v ateliéru. Ale s dcerou jsem často, chci ji vídat. Občas ji i vyzvednu ze školky, když je Lucie ve škole. Normálně dál fungujeme jako rodiče, ale jinak už jen jako kamarádi,“ povzdychl si zpěvák. 

VIDEO: Dítě má základní potřebu mít vztah s oběma rodiči. Pokud se jeden snaží vymazat mu toho druhého z hlavy, zlomí ho a zničí mu celý život.

Dítě má základní potřebu mít vztah s oběma rodiči. Pokud se jeden snaží vymazat mu toho druhého z hlavy, zlomí ho a zničí mu celý život. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: eXtra.cz

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