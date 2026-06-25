V posledních dnech je jedním z nejprobíranějších společenských témat konec kontroverzního vztahu zpěváka Bohuše Matuše a jeho o tři dekády mladší manželky Lucie. Že je mezi nimi konec, tento týden přiznali oba. Víc než konec jedné lásky, která byla mnohým trnem v oku, protože začala, když bylo Lucii pouhých 15 let, Matuše trápí, co bude po rozvodu.
Matušovi se rozcházejí. Zpěvák se děsí toho, co bude s dcerou
Rozpad manželství s o třicet let mladší Lucií nese Bohuš Matuš těžce, ještě víc než majetkové otázky ho ale trápí budoucnost jeho vztahu s šestiletou dcerou Natálkou. Zpěvák přiznal, že s manželkou nikdy neuzavřeli předmanželskou smlouvu, zároveň však zdůrazňuje, že peníze pro něj nejsou tím hlavním tématem.
„Předmanželskou smlouvu jsme neměli,“ přiznal na rovinu Matuš pro redakci eXtra.cz. Obsazovaný zpěvák se už v minulosti netajil tím, že dokáže vydělat velké peníze, zároveň ale většinu hned utratí. Případné dělení majetku by tak nemuselo být zase tak složité, jelikož nepůjde o nic velkého. „Nikdy jsem nic neměl. Jsem chudý zpěvák. Nějaké úspory mám, ale na dům to není,“ říká otevřeně a smířeně.
Daleko více ho však trápí pomyšlení na to, jak to s péčí o jejich společnou šestiletou dceru Natálii. V té se Matuš vidí a už v minulosti prohlásil, že u nich doma je právě on tím rodičem, který rozmazluje a všechno dovolí, zatímco Lucie je přísnější maminka, která drží dítěti nějaký řád. Představa, že by s dcerou trávil méně času, ho děsí. Doufá však, že na žádné tahanice ohledně výchovy nedojde. „Je to inteligentní a hodná holka,“ říká na adresu své manželky.
Už nyní prý v podstatě žijí odděleně. „Napůl bydlím ve studiu a napůl s Natynkou. Dcera je s Lucinkou v tom našem bývalém obrovském bytě, já tam docházím a jinak jsem v ateliéru. Ale s dcerou jsem často, chci ji vídat. Občas ji i vyzvednu ze školky, když je Lucie ve škole. Normálně dál fungujeme jako rodiče, ale jinak už jen jako kamarádi,“ povzdychl si zpěvák.