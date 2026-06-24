Mediálním prostorem od včerejška rezonují zvěsti o konci vztahu zpěváka Bohuše Matuše a jeho o třicet let mladší manželky Lucie, s níž má malou dceru Natálku. A právě s ní se Matuš objevil na společenské akci, kde se nechal slyšet, že momentálně neví, kde se jeho manželka nachází, a že jejich manželství prochází těžkou krizí. Jenže právě tato slova Lucii nadzvedla ze židle a vydala obsáhlé vyjádření na sociálních sítích.
Matuš potvrdil rozchod s Lucinkou. Ta ale zuří kvůli tomu, co o ní vypráví
Spekulace o rozpadu manželství Bohuše a Lucie Matušových nabraly na obrátkách poté, co zpěvák veřejně přiznal hlubokou krizi a naznačil, že ani neví, kde se jeho žena nachází. Právě tato slova však Lucii přiměla k rázné reakci.
„Nevím, jestli bylo manželovi v tom vedru dobře, když dokázal takhle mluvit. Že by nevěděl, kde jsem, není pravda,“ tvrdí drsně mladá paní Matušová s tím, že pouze nechtěla dorazit na akci, kde byla celá řada novinářů. její dcera je prý ale povahou zcela jiná a pozornost má ráda. „Když chce jet s tátou, nechci jí v tom bránit. Spolu podnikáme spoustu jiných aktivit a nikdy se nestalo, že by manžel nevěděl, kde jsem já nebo Natálka,“ dodává jednoznačně.
Naznačila také, co je příčinou toho, že jí to doma už neklape. „Bohužel nemůžu být doma nonstop, jak by se mu asi líbilo. Potřebuji dostudovat, abych nedělala ostudu sobě ani Natálce. Vadilo asi i to, že se jednou za čas potkám s kamarády. Myslím, že to potřebuje každá maminka, ať už je jí dvacet, nebo čtyřicet…,“ myslí si Lucie, která se rozhodla doplnit si vzdělání. Následně také pronesla, že s manželem zůstávají dobrými přáteli.
„To víte, je mladá, chce si užívat, chce prostě studentský život. Chodí na konzervatoř, tam má různé kamarády, takže si prostě žije svůj vlastní život. A teď už si ho chce žít úplně sama,“ přiznal následně Matuš pro eXtra.cz. A prozradil, že už spolu ani nesdílí společnou domácnost. „Napůl bydlím ve studiu a napůl s Natynkou. Dcera je s Lucinkou v tom našem bývalém obrovském bytě, já tam docházím a jinak jsem v ateliéru. Ale s dcerou jsem často, chci ji vídat. Občas ji i vyzvednu ze školky, když je Lucie ve škole. Normálně dál fungujeme jako rodiče, ale jinak už jen jako kamarádi.“