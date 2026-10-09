Herec a komik Tomáš Matonoha vstoupil do StarDance s vědomím, že od něj publikum nejspíš nebude očekávat dokonalou taneční techniku. Ostatně humor ho provází velkou část kariéry a podle něj se od člověka, který lidi baví, jen těžko čeká něco jiného. „Já si myslím, že to je jeden z hlavních důvodů, proč mě sem vybrali. Za posledních dvacet let jsem zjistil, že jakmile se začnete zabývat humorem, tak lidi to od vás očekávají,“ přiznal v rozhovoru.
„Mátonoha“ na parketu. Ve StarDance chce Tomáš Matonoha ukázat, co umí. Tanec to ale nebude
Tomáš Matonoha si nedělá iluze, že by ve StarDance patřil mezi největší taneční favority. Sází ale na humor, nápaditá vystoupení a na to, že si ho diváci zapamatují. Sám přiznává, že právě role zábavného outsidera mohla být jedním z důvodů, proč ho tvůrci do soutěže vybrali. A má i jeden taneční sen, jehož splnění by pro něj znamenalo velký úspěch.
Přesto by nerad zůstal jen u role komika, který na parketu pobaví. Společně s taneční partnerkou Lenkou Norou Návorkovou by chtěl předvádět čísla, na která se bude vzpomínat. Výsledek podle něj přitom nemusí být nutně spojený s vysokými známkami poroty.
„Je to především show a chtěl bych, aby naše čísla byla hodnocená jako nejzajímavější, nejzábavnější, i když třeba nebudou nejlépe hodnocená porotou. Chtěl bych, aby si lidi pamatovali, že jsme tam byli. Že mi za měsíc nebo dva někdo řekne, že to bylo dobrý,“ vysvětlil.
A přestože má oblíbené tance spojené spíš s hudbou než s konkrétními kroky, jeden by si na parketu přece jen rád vyzkoušel. „Mám to spojený spíš s hudbou, ale rádi bychom cha-chu. Jestli si ji zatančím, tak to znamená, že jsme se dostali tak daleko, že budu slavit,“ prozradil.
Zároveň si uvědomuje, že jeho cesta soutěží může skončit dřív, než by si přál. „Možná se dostanu dál, než si dokážu představit. Nebo se taky budeme loučit dřív, než bychom si přáli, ale to není úplně v našich rukách,“ dodal.
A protože StarDance je i sázkový fenomén, nabízí se otázka, jestli by si na sebe vsadil. Ani tady se Matonoha nebere příliš vážně. Na otázku, jak by sám sebe ohodnotil v pomyslných sázkových kurzech, odpověděl s nadsázkou: „No, zatím 1:10.“ Při procházení zkušeben ale prý viděl, jak jsou na tom jeho kolegové, a už má i vlastní tipy. Ty si zatím nechává pro sebe. „Ty Noře řeknu na závěr 12. prosince a uvidíme, jak jsem se trefil,“ uzavřel s úsměvem.
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