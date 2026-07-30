Martin Magál koňské pólo miloval, přestože při tomto sportu již v minulosti utrpěl dvě těžká zranění. Kvůli předchozím úrazům měl dokonce v kloubu ruky voperovaná „železa“ a musel absolvovat náročnou tříměsíční rekonvalescenci.
„Matky by neměly pochovávat své děti.“ Kamila Magálová popsala dny po tragické ztrátě syna i myšlenky na nejhorší
V září roku 2024 postihla slovenskou herečku Kamilu Magálovou největší tragédie, jakou může rodič zažít. Její syn, devětačtyřicetiletý advokát Martin Magál, tragicky zahynul po vážném zranění, které utrpěl při koňském pólu v Itálii. Pro Magálovou jde o největší životní ránu, o níž se s odstupem času rozhodla znovu otevřeně promluvit.
Martin Magál koňské pólo miloval, přestože při tomto sportu již v minulosti utrpěl dvě těžká zranění. Kvůli předchozím úrazům měl dokonce v kloubu ruky voperovaná „železa“ a musel absolvovat náročnou tříměsíční rekonvalescenci.
Herečka vzpomíná, že ho před jeho posledním zápasem přemlouvala, aby s tím přestal a raději spolu hráli golf. Syn však její obavy odmítal se slovy: „Mami, já to tak miluju, je to pro mě úžasný relax! Je to propojené s rodinou, dětmi, odpočinu si. Nebraň mi v tom, já to miluju.“
Magálová s odstupem času konstatuje, že její syn nakonec „zemřel šťastný“. Hrozivou zprávu o fatální nehodě, od níž brzy uplynou dva roky, se herečka dozvěděla telefonicky od synovy partnerky.
Matky by neměly pochovávat své děti
O smrti milovaného syna se herečka poprvé veřejně rozpovídala už několik měsíců po tragédii. Teď se k bolestné události znovu vrátila v podcastu Hovory s Timeou a otevřeně popsala, jak se s krutou životní ránou vyrovnává.
„Matky by neměly pochovávat své děti. Ztráta syna je největší tragédie, která mě doteď zasáhla. Je to hrozné, nebudu se přetvařovat, že ne. Mám ale sedm vnoučat, takže ještě tu mám pro koho být,“ přiznala.
Život po tak obrovské ztrátě podle svých slov zvládá jen velmi těžko. Na otázku, jak se dá pokračovat dál, odpověděla bez okolků: „Těžko. Přiznám se, že těžko, ale co mám dělat?“
Nejčernější myšlenky
„Mám jeden pěkný byt v 18. patře… Můžu odtud letět, ale to je samozřejmě hloupost. Člověka napadnou všelijaké věci. Každý den si musím najít nějaký bod, který mě zaměstná, uklidní, který mi udělá dobře. Možná se i zasměju a život jde dál,“ šokovala Magálová upřímností.
Otevřeně hovoří také o bolesti, která nezmizela. „Někdy mám stavy, že se mi vůbec nechce vstát, ale řeknu si, komu tím pomůžu? Vzala jsem to jako ránu osudu. Pochopit to může jen ten, komu se to stalo,“ uvedla s tím, že velkou oporu nachází především ve své rodině.