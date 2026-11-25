Helena Harabinová právě vydává knihu Poslední sklenička, v níž se bez příkras vrací k období, kdy její život ovládal alkohol. Maminka Moniky Marešové dnes už více než dvacet let abstinuje, ale právě při ohlédnutí za minulostí přiznává, co ji dodnes bolí nejvíc. Její dcera se tehdy snažila získat její pozornost, zatímco ona sama se soustředila hlavně na to, aby nikdo nepoznal, že má problém.
Matka Moniky Marešové popsala, jak před světem maskovala alkoholismus. Vlastní dcera mezitím zoufale volala o pozornost
Navenek měla doma uklizeno, navařeno a o všechno postaráno. To nejdůležitější ale její dceři Monice dlouhé roky chybělo. Helena Harabinová teď v souvislosti s novou knihou Poslední sklenička otevřeně přiznává, co jí alkohol vzal – a proč jí dcera po letech slibů už nevěřila.
Nápad napsat knihu přitom vůbec nevzešel z její hlavy. S nabídkou ji oslovili z Albatros Media. Když ale před časem zazvonil telefon, Harabinová čekala něco zcela jiného. „Já jsem zajásala, protože jsem si myslela, že si mě konečně Albatros Media vybralo. Že budu jejich influencer nebo blogger, a že mi budou dodávat knížky a já jim budu psát recenze,“ směje se dnes. Když ale přišla nabídka popsat vlastní život, potřebovala čas na rozmyšlenou. Nejdůležitější pro ni byl názor dcery Moniky. „Protože té se to nejvíce dotýká,“ vysvětluje.
Nakonec ji přesvědčilo i to, že podle ní stále existuje obrovské množství předsudků o lidech se závislostí. „Většina společnosti má pocit, že do léčebny jdou lidi, kteří leží u popelnic a kupujou si ten nejlevnější alkohol. No tak opak je pravdou,“ říká. Podle ní jsou naopak mezi pacientkami často ženy, od nichž by to okolí vůbec nečekalo. „Jsou to právničky, lékařky, ženy ze školství, ze zdravotnictví. Jsou to ženský se životem, s dětma…“
Než ale dokázala požádat o pomoc, musela prožít něco hodně nepříjemného. „To první rozhodnutí, jít si vůbec s někým promluvit, k tomu mě nakopla moje sestra,“ vzpomíná Harabinová. Stalo se tak poté, co se velmi styděla za to, co se předchozí den odehrálo. V opilosti totiž dojela z Prahy až do Písku, aniž by si na cestu pamatovala. Sestra jí pak zavolala a řekla jí naplno: „Myslím, že máš problém.“
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Podle Harabinové se navíc závislost žen a mužů v mnohém liší. Zatímco muži mají alkohol často spojený s hospodou, sportem a setkáváním s kamarády, ženy po něm podle ní sahají z jiných důvodů. „My ženy používáme ten alkohol často na psychiku, ať už na sebevědomí nebo na frustraci,“ říká. A zároveň dobře ví, že společnost se na opilou ženu stále dívá mnohem přísněji. „Říká se, a je to pravda, že nejhorší pohled je na opilou ženskou.“
Nejcitlivější část jejího příběhu se ale týká dcery Moniky. Harabinová dnes otevřeně přiznává, že ve chvíli, kdy už byl alkohol její prioritou, nedokázala vnímat, co se kolem ní skutečně děje. „Samozřejmě, že v mezidobích, kdy jsem nepila, jsem si uvědomovala, že ta Monika tím, jaký věci dělala, jak nosila boty na platformě, černě se malovala a byla takový rebel, tak že to bylo volání po té pozornosti,“ říká. Dcera podle ní chtěla jediné – aby si jí máma všimla.
O domácnost přitom postaráno bylo. Právě v tom ale dnes Harabinová vidí tragický paradox. „Měla jsem to tak, že bude mít vypráno, bude mít navařeno, bude uklizeno, ale řešit ten její vnitřní svět, na to jsem neměla ani energii, ani čas,“ přiznává. Veškerou energii podle svých slov vkládala do toho, aby navenek všechno fungovalo dokonale. „Potřebovala jsem udělat perfektní všechno okolo, aby se nepřišlo na to, že piju.“
Monika byla tehdy nešťastná a už snad ani nedoufala, že by se situace mohla někdy změnit. „Samozřejmě, že na mě nesčetněkrát křičela a byla úplně zoufalá, protože neustále slyšela, že s tím přestanu a nikdy to tak nebylo,“ přiznává Harabinová.
A získat důvěru zpět pak nebyla otázka několika omluv. „Slova nefungují. Těch už jsem řekla milion předtím,“ říká dnes. Jediné, co podle ní mohlo dceřin strach postupně zmírnit, bylo jednoduše fungovat. „Ale to trvalo deset let.“ Ani po více než dvaceti letech abstinence ale přitom podle ní všechno úplně nezmizelo. „Byly doby, kdy Monika byla dospělá a já byla dítě. A někdy si do té role stoupne i dneska. Protože prostě v tom hrozně dlouho byla. A já se na ní nemůžu kvůli tomu zlobit.“
Zdroj: autorský text